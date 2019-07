SERIE A3 - Per la Menghi Shoes riposo alla prima giornata e debutto nella tana della Gis Ottaviano, l'esordio della GoldenPlast in trasferta contro il Biscottificio Marini Delta Po Porto Viro. IL CALENDARIO DELLE DUE SQUADRE

Nella mattinata di oggi il Palazzo dei Congressi a Salsomaggiore Terme ha ospitato il vernissage del 75° Campionato di Serie A Credem Banca. Durante il consueto evento denominato la “Prima battuta”, la squadre maceratesi hanno scoperto quali saranno le tappe stagionali dell’inedita Regular Season di A3 Credem Banca.

I due Gironi della Regular Season

Questa la divisione in due Gironi per la prossima Serie A3 Credem Banca, con due ripartizioni per criterio di vicinanza: 12 squadre nel Girone Bianco, 11 nel Girone Blu che osserverà quindi un turno di riposo per ogni giornata.

Girone Bianco: Mosca Bruno Bolzano, Gamma Chimica Brugherio, Tipiesse Cisano Bergamasco, GoldenPlast Civitanova, Cuneo Volley, Gibam Fano, HRK Motta di Livenza, Biscottificio Marini Delta Po Porto Viro, Tinet Gori Wines Prata di Pordenone, Invent San Donà, ViViBanca Torino, Trentino Volley.

Girone Blu: Aurispa Alessano, Corigliano-Rossano Volley, Videx Grottazzolina, BCC Leverano, Menghi Shoes Macerata, Avimecc Modica, GIS Ottaviano, Pallavolo Franco Tigano Palmi, Roma Volley Club, Gestioni&Soluzioni Sabaudia, Maury’s Comcavi Tuscania

DATE PLAY OFF

Inizio Regular Season 20 ottobre 2019, termine Regular Season 22 marzo 2020.

Play Off Promozione (1 promozione)

Quarti di Finale: 29 marzo, 5, 12 aprile 2020. Semifinali: 19, 26, 30 aprile 2020. Finali: 3, 6, 10, 13, 16 maggio 2020. Play Out (per 4 retrocessioni, oltre alle 3 dirette): 12, 19, 26 aprile, 3, 10 maggio 2020

Del Monte® Coppa Italia A2/A3

Quarti di Finale: 15 gennaio 2020. Semifinali: 29 gennaio 2020. Finale: 23 febbraio 2020.

GoldenPlast Civitanova – Esordio in Campionato nel Girone Bianco il 20 ottobre 2019 in trasferta contro Biscottificio Marini Delta Po Porto Viro. A seguire, il 27 ottobre, debutto in casa con Tinet Gori Wines Prata di Pordenone. Poi un altro impegno esterno nella terza giornata contro HRK Motta di Livenza. Il derby regionale interno con Fano sarà all’undicesima e ultima di andata in programma il 26 dicembre 2019. Tra le curiosità della categoria spiccano una sola promozione in A2, ben 8 retrocessioni in B (4 dirette e 4 ai Play Out), la possibilità per le squadre campioni d’inverno dei due gironi di partecipare alla Del Monte® Coppa Italia con le migliori squadre di A2 Credem Banca. Il cartellino verde da quest’anno verrà rivolto dall’arbitro solo ai giocatori che si autoaccuseranno del tocco a muro prima della chiamata del Video Check. La reazione di coach Gianni Rosichini: «Sinceramente per noi conta poco fare calcoli sulle squadre del Girone o sugli abbinamenti delle prime giornate visto che dobbiamo incontrare tutti gli avversari. È invece molto importante l’approccio di una squadra sostanzialmente molto giovane come la nostra in un Campionato che ricalcherà a grandi linee quello passato. Ogni gara deve rappresentare un momento di crescita e in ogni match si deve dare tutto per uscire dal campo vincitori. È un girone che non conosciamo perché l’anno scorso eravamo al Sud e anche questo deve stimolare la volontà e la curiosità di misurarsi con differenti realtà».

CALENDARIO

Giornata 1: Andata 20 ottobre 2019 – Ritorno 5 gennaio 2020

Biscottificio Marini Delta Po Porto Viro – GoldenPlast Civitanova

Giornata 2: Andata 27 ottobre 2019 – Ritorno 12 gennaio 2020

GoldenPlast Civitanova – Tinet Gori Wines Prata di Pordenone

Giornata 3: Andata 3 novembre 2019 – Ritorno 19 gennaio 2020

HRK Motta di Livenza – GoldenPlast Civitanova

Giornata 4: Andata 10 novembre 2019 – Ritorno 26 gennaio 2020

GoldenPlast Civitanova – Mosca Bruno Bolzano

Giornata 5: Andata 17 novembre 2019 – Ritorno 2 febbraio 2020

ViViBanca Torino – GoldenPlast Civitanova

Giornata 6: Andata 24 novembre 2019 – Ritorno 9 febbraio 2020

GoldenPlast Civitanova – Invent San Donà di Piave

Giornata 7: Andata 1 dicembre 2019 – Ritorno 16 febbraio 2020

Trentino Volley – GoldenPlast Civitanova

Giornata 8: Andata 8 dicembre 2019 – Ritorno 1 marzo 2020

Tipiesse Cisano Bergamasco – GoldenPlast Civitanova

Giornata 9: Andata 15 dicembre 2019 – Ritorno 8 marzo 2020

GoldenPlast Civitanova – Cuneo Volley

Giornata 10: Andata 22 dicembre 2019 – Ritorno 15 marzo 2020

Gamma Chimica Brugherio – GoldenPlast Civitanova

Giornata 11: Andata 26 dicembre – Ritorno 22 marzo 2020

GoldenPlast Civitanova – Gibam Fano

Menghi Shoes Macerata- Una delegazione della Pallavolo Macerata ha partecipato all’evento che si è svolto a Salsomaggiore Terme, composta dal vice-presidente Gianluca Tittarelli, il direttore sportivo Riccardo Modica, il primo allenatore Adriano Di Pinto, il general manager Francesco Gabrielli e il team manager Daniele Medei. Al seguito anche il social media manager Alberto Brandi e il nuovo addetto stampa Davide Mazzeo. Il roster per la nuova stagione era già pronto ed è stato oggi presentato ufficialmente anche sul sito della Lega Pallavolo e nello splendido palcoscenico del Palazzo dei Congressi. L’avventura della Menghi Shoes nella nuova Serie A3 Credem Banca inizierà il 20 ottobre e la squadra biancoverde è stata inserita nel Girone Blu, un gruppo equilibrato e che promette diverse sfide interessanti: Cresce l’attesa per l’inizio del campionato ma la prima giornata sarà subito di riposo per la Menghi Shoes, con la gara d’esordio rimandata al 27 ottobre, in trasferta contro la neopromossa Gis Ottaviano.

CALENDARIO

Giornata 1: Andata 20 ottobre 2019 – Ritorno 5 gennaio 2020 Riposo

Giornata 2: Andata 27 ottobre 2019 – Ritorno 12 gennaio 2020

GIS Ottaviano – Menghi Shoes Macerata

Giornata 3: Andata 3 novembre 2019 – Ritorno 19 gennaio 2020

Menghi Shoes Macerata – Maurys Comcavi Tuscania

Giornata 4: Andata 10 novembre 2019 – Ritorno 26 gennaio 2020

Aurispa Alessano – Menghi Shoes Macerata

Giornata 5: Andata 17 novembre 2019 – Ritorno 2 febbraio 2020

Menghi Shoes Macerata – Pallavolo Franco Tigano Palmi

Giornata 6: Andata 24 novembre 2019 – Ritorno 9 febbraio 2020

Gestioni&Soluzioni Sabaudia – Menghi Shoes Macerata

Giornata 7: Andata 1 dicembre 2019 – Ritorno 16 febbraio 2020

Menghi Shoes Macerata – Avimecc Modica

Giornata 8: Andata 8 dicembre 2019 – Ritorno 1 marzo 2020

Menghi Shoes Macerata- Roma Volley Club

Giornata 9: Andata 15 dicembre 2019 – Ritorno 8 marzo 2020

BCC Leverano – Menghi Shoes Macerata

Giornata 10: Andata 22 dicembre 2019 – Ritorno 15 marzo 2020

Menghi Shoes Macerata- Corigliano-Rossano Volley

Giornata 11: Andata 26 dicembre – Ritorno 22 marzo 2020

Videx Grottazzolina – Menghi Shoes Macerata