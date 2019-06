IL PROGRAMMA degli appuntamenti più interessanti del fine settimana in provincia

Un caldo weekend da trascorrere sotto il cielo dell’estate maceratese tra appuntamenti per tutti i gusti. Nel fine settimana rovente, sono tantissimi gli eventi da non perdere in tutta la provincia.

A Urbisaglia domenica, in occasione della 30esima edizione di Teatro antico, andrà in scena nell’anfiteatro romano la commedia “Delle rane e di altre faccende”. L’opera sarà curata e recitata dagli allievi della scuola civica di Teatro antico “Urbs Salvia”.

Sabato e domenica, a Morrovalle, arriverà il 22esimo appuntamento annuale con il Motoraduno nazionale, organizzato dal locale Moto club con il patrocinio del Comune e del Coni.

A Macerata arriva l’attesa festa della trebbiatura di Piediripa. E’ previsto per oggi l’inizio ufficiale delle celebrazioni, che continueranno da venerdì a domenica nella splendida location dell’azienda agricola Lucangeli. Nella giornata di domenica, occhi puntati sulla “Riproposizione degli antichi mestieri” e sulla gara nazionale di bocce a terna a campo libero.

Non poteva mancare all’appello lo Shada beach club di Civitanova, fiore all’occhiello della movida estiva. Venerdì sera Marcella Bella in concerto, con successivo dj set hit dance e revival di Fabrizio Breviglieri. Sabato notte esplosione di energia con il leggendario dj Fargetta e il suo evento “Get far”. Domenica sera, dalle 19, sbarca allo Shada l’esperienza “Pil.Love”, nata dall’incontro di sonorità elettroniche, dj, live, installazioni artistiche, sapori eccellenti e spazi di condivisione. Un vero e proprio progetto artistico-sociale nato da Pil, agenzia di comunicazione e marketing che da un decennio lavora per brand e multinazionali.

Tra sabato e domenica, a Camerino, si terranno le finali del premio internazionale Massimo Urbani dedicato ai giovani talenti del jazz. La 23esima edizione del festival, dopo le tappe semifinali nelle città di Torino, Roma e Lecce (Poggiardo), giunge alle sue ultime battute nel weekend, con il ritorno nella città ducale, sede storica della competizione. Programma completo a questo indirizzo.

A Cingoli, Balcone delle Marche, due appuntamenti dance gratuiti: venerdì notte con la discoteca all’aperto del Garden nel centro storico (ospite dj Karna dalla Toscana) e sabato con la serata disco in collaborazione con Radio linea numero 1 nello chalet Arena delle luci dei viali Valentini.

Spostandoci leggermente fuori provincia, non si può mancare di segnalare il concerto evento di Slash e Myles Kennedy al parco della Pace di Servigliano, domenica alle 21. Un live immancabile per tutti i fan della buona musica e delle due leggende dell’hard rock.