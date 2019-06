POLEMICA - La numero uno di Fratelli d'Italia contro la decisione del presidente della Repubblica di conferire il titolo di Cavaliere alla giornalista italo-siriana. I parlamentari Pd: «Sciacallaggio a fini politici»

«Chiedo formalmente al Presidente della Repubblica di sospendere il conferimento e rivedere la sua decisione, perché tale gesto sarebbe un clamoroso atto di sottomissione all’Islam radicale». Così Giorgia Meloni sulla scelta di conferire alla giornalista italo-siriana il titolo di Cavaliere al Merito della Repubblica. Domani, è prevista la cerimonia di investitura in Prefettura, ad Ancona. La polemica è nata proprio sul sito web della coordinatrice di Fratelli d’Italia: «Lascia increduli la notizia che la Prefettura di Ancona consegnerà il 2 giugno prossimo l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito che il Presidente della Repubblica ha conferito con decreto del 27 dicembre 2018, su indicazione dell’ordine dei giornalisti delle Marche, alla giornalista italo-siriana Asmae Dachan, vicina agli integralisti islamici. Asmae Dachan è figlia di Nour Dachan, Imam di Genova, nonché già leader dei Fratelli Musulmani, coloro i quali volevano trasformare la Siria in una nazione islamica salafita e che alimentano l’integralismo islamico nel mondo. Asmea Dachan stessa non ha mai negato i suoi legami con Haisam Sakhanh e Ammar Bacha, due militanti jihadisti noti alle cronache mondiali perché ripresi in un filmato in cui sono impegnati a uccidere a colpi di kalashnikov alla nuca un gruppo di militari siriani». E ancora: «Il conferimento dell’onorificenza sarebbe non solo un grave errore, ma anche un clamoroso sfregio alle donne e alle conseguite libertà delle donne. Questi meriti valgono per il Cavalierato in un Califfato Jihadista, non nella Repubblica Italiana».

A prendere le difese della giornalista, Antonio Mastrovincenzo, presidente del Consiglio Regionale: «Ad Asmae tutta la mia solidarietà e la mia profonda stima». Il Cavalierato è «un riconoscimento meritatissimo per i suoi coraggiosi reportage dai luoghi di guerra e dai campi profughi e per il suo impegno costante per la pace, l’integrazione tra i popoli e il dialogo tra religioni. Ieri è stato oggetto di gravi, vergognosi e vili attacchi da parte di Giorgia Meloni». A proporre il conferimento a Dachan era stato l’Ordine dei Giornalisti delle Marche, quello a cui è iscritta l’italo-siriana.

«Ci rendiamo conto che una forza politica che propone il blocco navale abbia bisogno di tenere alto il livello dell’intolleranza e dell’odio contro tutti coloro ai quali possa essere affibbiata l’etichetta di stranieri, musulmani o neri – dicono i parlamentari marchigiani del Pd, Mario Morgoni, Alessia Morani, e Francesco Verducci -. E’ il bagaglio ideologico che consente di acquisire il consenso necessario per sopravvivere . Ma quando si sconfina nello sciacallaggio per fini politici vuol dire che si è arrivati a raschiare il fondo del barile. In questo caso – proseguono i parlamentari del Pd –, non solo si colpisce in modo insolente e sguaiato una persona dalle indubbie qualità umane e professionali ma si rende evidente il fatto che una certa politica, mentre mostra un insopportabile fastidio per l’ azione di chi cerca di far dialogare e convivere culture e religioni e di avvicinare i popoli, ha una naturale simpatia per i fondamentalisti che producono conflitti e lacerazioni che rendono più facile ed elettoralmente produttivo individuare categorie generali – cristiani musulmani, bianchi neri – da contrapporre in uno scontro di civiltà». E concludono dicendo: «l’onorificenza di cavaliere ad Asmae Dachan è una buona notizia e non sarà certo la molto poco onorevole presa di posizione della leader dei Fratelli d’Italia a comprometterne il valore».

(fe.ser)