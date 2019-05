IL GRUPPO scrive a professori e dirigenti scolastici in vista dello sciopero globale per il clima: «Non è tempo di esami o verifiche, partecipiamo insieme»

«In questi giorni gli studenti del gruppo Fridays for Future di Macerata stanno mandando un messaggio chiaro alle istituzioni responsabili del loro insegnamento: non è tempo di esami o verifiche, il 24 maggio partecipiamo allo Sciopero Globale per il Clima, per dare insieme una lezione al mondo intero». Con una nota gli esponenti del gruppo maceratese rivolgono un appello agli insegnanti e ai dirigenti scolastici «che hanno il compito di formare coloro che saranno i protagonisti del XXI secolo», invitandoli ad essere essere «i principali promotori di questo sciopero», che si terrà la mattina di venerdì 24 maggio. «Il secondo sciopero globale per il clima, analogamente al primo, vedrà coinvolti tutti i ragazzi e gli studenti del mondo. Dopo quello del 15 marzo scorso abbiamo ottenuto il supporto degli scienziati del comitato “La Scienza al Voto” che, tramite una lettera aperta, ha subito trovato l’appoggio di numerosi altri studiosi del clima e non solo – sottolineano gli esponenti del gruppo – Crediamo che protestare per chiedere che venga rispettato l’Accordo di Parigi debba essere un dovere morale di tutti i cittadini, in particolare di coloro che subiranno maggiormente le drammatiche conseguenze della crisi climatica in atto.

Questo tipo di manifestazioni sono legittimate da una conoscenza scientifica oggi più solida che mai: l’ultimo rapporto dell’Ipcc (ottobre 2018) intima di ridurre le emissioni di gas serra del 50% entro il 2030 e del 100% entro il 2050. Non c’è più tempo e i campanelli d’allarme si stanno già facendo sentire, dagli eventi meteorologici sempre più anomali ed estremi ai fenomeni di siccità sempre più frequenti. Non solo, alcuni Stati insulari del Pacifico hanno il territorio devastato e saranno a breve sommersi dall’oceano, come molte altre zone costiere. Si registreranno migrazioni sempre più massicce dovute all’inasprimento delle condizioni climatiche in paesi già minacciati da crisi idriche, alimentari e geopolitiche. Malattie debellate torneranno a minacciare la nostra salute. In poche parole: i cambiamenti climatici in atto, causati da un sistema economico improntato sui combustibili fossili e l’abuso di risorse naturali, destabilizzeranno l’esistenza umana molto di più di una crisi finanziaria o un’epidemia di peste. La conoscenza scientifica ha però bisogno del sostegno corale anche delle scienze umane – concludono gli esponenti di Fridays for Future di Macerata – che infondano i concetti essenziali del senso del limite, della sobrietà, del rispetto verso la natura da cui dipendiamo. Vista l’importanza che ha la collaborazione multidisciplinare, crediamo che voi docenti e dirigenti dobbiate essere i principali promotori di questo sciopero. Non è una lotta che mette una generazione contro l’altra, siamo tutti coinvolti e non possiamo continuare a procrastinare il nostro impegno».