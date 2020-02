POTENZA PICENA - Si chiama MaMa box in tour la nuova iniziativa messa in campo da Marca maceratese e presentata questa mattina. Consiste in una serie di eventi culturali e passeggiate naturalistiche nei punti di riferimento del territorio. Si inizia domenica a Villa Buonaccorsi

Una serie di eventi “dedicati all’appagamento dei 5 sensi” nelle location più suggestive della provincia. Si chiama MaMa box in tour la nuova iniziativa messa in campo da Marca maceratese e presentata questa mattina nella sala Giunta del municipio di Potenza Picena. Alla presentazione, anche il vice sindaco di Macerata, nonché coordinatrice del sistema turistico-culturale che vede l’adesione di tutti e 55 i Comuni della Provincia, Stefania Monteverde, degli assessori del comune di Potenza Picena, Tommaso Ruffini (Attività produttive) e Paolo Scocco (Turismo) e con la partecipazione di Giacomo Andreani della start up maceratese Expirit, che insieme alla Elios di Camerino sono i vincitori del bando regionale per la gestione del progetto MaMa. «Marca maceratese box in tour – ha precisato Andreani – nasce dalla cernita di luoghi di eccezionale pregio all’interno del nostro territorio, scelti per una serie di eventi nei quali i cinque sensi possono trovare appagamento. Si è scelto di partire con la data “zero” con Potenza Picena, scegliendo villa Buonaccorsi, proprio perché è stato il primo Comune delle Marche a far partire il progetto di B&B diffuso. Domenica prossima, a partire dalle 16,30, la settecentesca cornice della Villa e dei magnifici giardini all’italiana saranno la location di passeggiate culturali, naturalistiche e laboratori. Verrà fornito anche il MaMa Box, un cofanetto di presentazione degli itinerari tematici della Marca con all’interno prodotti tipici. Basterà, quindi, portare una coperta e il pic-nic è fatto. Poi la chiusura intorno alle 19 con il concerto di violoncello e piano». Sarà il primo di una serie di eventi alle scoperta delle perle di ogni singolo Comune del maceratese nell’arco temporale di un anno. «Siamo sorpresi ed orgogliosi di veder crescere questa nostra scommessa che, nata dalla spinta del post-terremoto e partita per valorizzare i territori del cratere, vede tutti e 55 i Comuni uniti, indipendentemente dal colore politico, in un’iniziativa di rinascita turistica, economica e culturale della nostra provincia – ha detto il vice sindaco Monteverde – in due anni ci siamo dotati di una struttura capace di produrre idee e metterle fattivamente in opera anche con strumenti dedicati di informazione e promozione di quello che intende essere un vero e proprio brand che possa qualificare il nostro splendido territorio: dagli Appennini fino all’Adriatico».