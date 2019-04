CIVITANOVA - Appuntamento sabato alle 20,45 all'auditorium San Paolo con l'iniziativa promossa dal "Paolo Ricci", in collaborazione con il Comune e l’associazione Omphalos "autismo & famiglie"

Una rassegna di cinema dedicata alle tematiche dell’autismo. Sabato torna a Civitanova, dopo l’edizione 2016, la rassegna “CinemAutismo”, iniziativa promossa dal “Paolo Ricci”, in collaborazione con l’assessorato alle Politiche Sociali, famiglia e infanzia del Comune di Civitanova e dell’associazione Omphalos “autismo & famiglie” congiuntamente all’associazione museo nazionale del cinema di Torino. L’obiettivo è quello di dare visibilità al tema avvalendosi di un mezzo comunicativo immediato ed emotivamente coinvolgente quale il cinema e stimolando il dibattito al fine di rendere i disturbi dello spettro autistico meno invisibili. La proiezione proposta quest’anno è Redha Beautiful Pain (Malesia, 2016, 115′) di Tunku Mona Riza, storia di due genitori che quanto scoprono che il loro unico figlio Danial è autistico faticano a confrontarsi con un mondo di cui non sapevano niente. La proiezione verrà preceduta dal cortometraggio “Filippo” di Virginia Cedrini, giovane studente marchigiana dello Ied che racconta in pochissimi frammenti le quotidianità di Filippo suo fratello autistico, interpretandone le sensazioni, attraverso la tecnica del rotoscope. L’autrice sarà presente nella serata di Civitanova. Questo sarà lo spunto per presentare Spazio Siblings, progetto dell’Asp Paolo Ricci, uno spazio dedicato ai fratelli o sorelle di una persona disabile. La serata pubblica inizierà sabato alle 20,45 all’Auditorium San Paolo di Civitanova Alta. Intervengono Agostino Basile, presidente Asp Paolo Ricci, Barbara Capponi, assessore al sociale di Civitanova, Gianfilippo Di Benedetto, associazione Omphalos Autismo & famiglie e Virginia Cedrini autrice del cortometraggio e Gloria Filippetti, pedagogista “Spazio Siblings”.