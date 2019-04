MACERATA - L'appuntamento è per giovedì alle 9 nell'aula blu del polo Pantaleoni

Per giovedì l’università di Macerata organizzata la Giornata della trasparenza dedicata quest’anno al tema “Trasparenza e anticorruzione. Profili generali e ricostruzione post sisma” che si terrà a partire dalle 9 al polo Pantaleoni, aula blu. Dopo i saluti del rettore Francesco Adornato, del direttore del Dipartimento di giurisprudenza Stefano Pollastrelli, coordinati dal professor Francesco De Leonardis, il convegno si aprirà con una trattazione generale a cura dei docenti Stefano Villamena di Unimc, che spiegherà le peculiarità del Piano nazionale anticorruzione 2018, Giammarco Sigismondi della Cattolica di Milano, che parlerà del ruolo del responsabile della prevenzione, e Benedetto Ponti dell’università di Perugia sulla trasparenza come strumento di prevenzione della corruzione. Si susseguiranno, quindi, approfondimenti sulla ricostruzione post sisma a cura di Cesare Spuri, direttore dell’ufficio speciale ricostruzione della Regione Marche, sugli istituti specifici dell’anticorruzione a cura del direttore generale di Unimc Mauro Giustozzi e dei docenti Fulvio Costantino e Roberto Acquaroli. Chiude Alessandro Berrettini dell’università di Camerino che parlerà del conflitto di interesse come misura di prevenzione. Il convegno è accreditato dall’Ordine degli avvocati. La partecipazione è libera. Per informazioni: tel. 0733.258.2600-3912, e-mail ufficio.affaristituzionali@unimc.it.