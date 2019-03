ARTE SALVATA DAL SISMA- Il presidente Anci Marche e sindaco di Senigallia dopo la proposta dell'architetto: «Siamo favorevoli, occorrerà sempre il nulla osta della Soprintendenza»

«Sto leggendo con interesse le sollecitazioni a far sì che ci sia anche a Camerino una mostra delle opere recuperate e restaurate a seguito dei danni procurati dal sisma del 2016 grazie ai fondi messi a disposizione da Anci Marche e Pio Sodalizio dei Piceni». Così Maurizio Mangialardi, presidente dell’Anci Marche e sindaco di Senigallia, dopo la proposta lanciata dall’architetto Luca Maria Cristini, ex direttore dell’Ufficio beni culturali della diocesi di Camerino, che ha chiesto che l’esposizione venga fatta proprio nella città ducale. «Come Anci Marche siamo favorevoli ed un’eventuale terza mostra anche a Camerino ed anzi se altri comuni volessero offrire spazi ed investire per la realizzazione di un’esposizione ne saremmo più che lieti fermo restando che occorrerà sempre il nulla osta della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche».

Le opere sono di proprietà di 17 differenti Enti pubblici ed ecclesiastici. La conclusione degli interventi di restauro è prevista per fine maggio 2019 ed il curatore delle mostre è il professor Stefano Papetti. «Ricordo – aggiunge Mangialardi – che i fondi, circa 200mila euro, sono stati interamente investiti per il recupero, restauro e servizi connessi delle 51 opere, mentre le spese per realizzare le mostre di Senigallia e di Roma sono a carico di chi le ospita. Se la Soprintendenza dovesse avallare il progetto, già da giugno 2020, terminata l’esposizione a Roma, si potrà prevederne altre. Noi ne saremmo solo che lieti», conclude Mangialardi. Nella nota poi si specifica che «il Comune di Senigallia, al netto delle spese per la realizzazione della mostra in programma da ottobre 2019 a febbraio 2020 ha già comunicato che il ricavato sarà a disposizione per restaurare altre opere tra quelle recuperate».