MARCIA nella Capitale anche per una rappresentanza della provincia. Il manifesto del collettivo Terre in moto riaccende i fari sul territorio colpito dal sisma

Manifestanti anche dal territorio colpito dal sisma oggi a Roma, pronti a marciare per il clima e contro le grandi opere. Tra di loro anche il collettivo “Terre in moto”, che ha sintetizzato in uno striscione il messaggio che molte persone vorrebbero recapitare a governo e istituzioni: «Unica grande opera: ricostruire il centro Italia terremotato». I pullman per la manifestazione sono partiti stamattina, anche da Macerata. I manifestanti sono stati controllati al casello di Roma Nord per poi proseguire verso l’assembramento. La marcia si svolgerà lungo la direttrice che collega piazza della Repubblica e piazza San Giovanni. I manifestanti chiedono, sull’onda degli scioperi mondiali ispirati alla giovanissima attivista Greta Thunberg, di agire il prima possibile con politiche economiche e industriali diverse per arginare il fenomeno del cambiamento climatico. Allo stesso tempo sfilano molti movimenti che rifiutano le “grandi opere inutili” come modello di sviluppo per il Paese.