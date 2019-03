CIVITANOVA - L'associazione ambientalista sconfessa l'assessore sull'area floristica

Non c’è nessuna convenzione fra Comune di Civitanova e Legambiente sull’area Tre Case. L’associazione ambientalista smentisce l’assessore Giuseppe Cognigni e torna a parlare della questione relativa al rinnovo dei rapporti con l’istituzione ancora non formalizzata che ha provocato una scia polemica aspra e sgradevole. Ma Legambiente, pur ribadendo la propria disponibilità e l’auspicio al rinnovo, non ci sta a passare per bugiarda e ad intervenire è addirittura la responsabile regionale Francesca Pulcini. «Ci dispiace continuare a leggere dell’area socio floristica Tre Case in questi termini quando invece dovremmo lavorare tutti insieme per capire come continuare a portare avanti e far crescere il grande lavoro svolto in maniera puntuale e scientifica in questi anni – ha detto la Pulcini – riteniamo sia importante ribadire che in data 15 marzo il proprietario dell’area Vallesi ha comunicato al responsabile aree protette e verdi del circolo Legambiente Sibilla Aleramo che la firma del comodato è stata apposta l’11 marzo ma spedita al comune il 15 marzo. Dopo tale conferma abbiamo proceduto alla richiesta al Comune della copia firmata tramite email non avendo però ottenuto risposta. Inoltre, la firma del comodato non implica il rinnovo della convezione con la nostra associazione, atto che ad oggi ancora non è stato siglato e che deve essere approvato dalla giunta comunale. Siamo molto soddisfatti che in occasione della tappa del Treno Verde si sia voluto sbloccare il percorso amministrativo per l’area protetta visto che la bozza corretta della convenzione è stata inviata dal nostro referente locale al comune tramite email il 9 gennaio scorso. Ci auguriamo di superare quanto prima le polemiche di questi giorni – conclude Legambiente – per riprendere il lavoro che da anni svolgiamo in maniera seria, puntuale e fuori dalla dinamiche politiche e partitiche ma solo e nell’esclusivo interesse del bene della nostra comunità e a sostegno dell’ambiente. L’area socio floristica Tre Case ad oggi rappresenta un modello virtuoso di gestione del litorale per tutte le Marche, uno straordinario risultato di cui l’amministrazione comunale di Civitanova può farsi vanto e a cui ci appelliamo per promuovere insieme alla nostra associazione questa modalità di gestione in tutta la nostra fascia costiera».