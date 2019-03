INNOVAZIONE - Si è aperta la due giorni al centro fieristico dedicata al mondo dell'automazione industriale. Ventuno espositori, 5 workshop formativi e oltre 1100 utenti registrati per il primo evento del genere nel centro Italia

di Laura Boccanera (foto Federico De Marco)

Taglio del nastro per la prima edizione della Fiera dell’automazione industriale a Civitanova. Un appuntamento che rappresenta una novità per il territorio e unico per il centro Italia.

Rema Tarlazzi spa, azienda operante nella distribuzione di prodotti, componenti e sistemi destinati ai professionisti dell’installazione di impianti elettrici e tecnologici, dell’industria e dell’automazione industriale ha organizzato un piccolo cuore tecnologico nei 2000 metri quadri espositivi della nuova fiera. Una due giorni con oltre 1100 utenti invitati per mostrare le meraviglie dell’automazione e dell’industria 4.0 con 21 fornitori altamente specializzati. Dai robot umanoidi che possono fare accoglienza, aprire la porta e chiedere con chi si vuole parlare, fino ai bracci robotici per ottimizzare sistemi e produzione, ma anche robotica collaborativa in grado di svolgere funzioni e compiti per agevolare l’uomo. Un evento di nicchia e finalizzato alla clientela industriale, ma che si spinge verso le tecnologie più avanzate oggi presenti sul mercato. Con 30 punti vendita e uno staff di oltre 500 collaboratori, Rema Tarlazzi fa parte del gruppo Comet, la prima realtà per fatturato del settore interamente Italiana e che nel 2018 ha generato 870 milioni di euro. «Civitanova rappresenta un luogo centrale e baricentrico rispetto alla sede legale a Sforzacosta ed è al centro della nostra distribuzione che va dal Molise a Pesaro e nell’entroterra fino in Umbria con due punti vendita anche nel Lazio – ha spiegato il presidente Franco Cossiri – E’ la prima volta che organizziamo questo evento e nonostante siano due giorni di fiera e incontri c’è una preparazione che va avanti da 6 mesi. Rispetto alla commercializzazione di prodotti e componenti elettrici abbiamo voluto dedicare un focus al settore dell’automazione industriale che è particolarmente interessante».

«E’ molto più di una fiera – aggiunge Mauro Mancigotti, amministratore delegato – Abbiamo voluto anche fare formazione, ci sono 5 workshop organizzati in collaborazione con le aziende e dedicate a temi specifici. La formazione è qualcosa a cui teniamo molto e abbiamo voluto parlare di tematiche avanzate come digitalizzazione per capire come trasformare i fati in fattori di successo per le aziende, realtà aumentata, smart manufacturing, robotica collaborativa, cyber security». E per rendere interattiva anche la visita RemaTarlazzi ha sviluppato anche una app di prossimità che permette di condividere contenuti, partecipare ai workshop e stringere relazioni con gli altri partecipanti. 21 gli espositori presenti, scelti fra marchi leader mondiali nella produzione di soluzioni per l’automazione, la supervisione e il controllo dei processi industriali. Presenti anche degli spazi “demo on demand”dove è possibile visionare alcune specifiche tecnologie applicabili al processo industriale. Due gli appuntamenti da non perdere riservati alla clientela: chiusa la fiera questa sera si svolgerà una serata di gala e ci sarà un momento formativo con Lucio Zanca sul tema “Fare squadra come costruire un team eccellente”. Suggestione e grande attesa per l’evento su invito di domani quando entrerà nella fiera il “comandante Alfa”, il militare dell’Arma dei carabinieri tra i fondatori dei Gis.