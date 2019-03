Marchigiano dell’anno c’è anche il civitanovese Massimo Rogante. Il centro studi Marche ha selezionato l’ingegnere civitanovese Massimo Rogante per il premio istituzionale “Marchigiano dell’anno”, riconoscimento onorifico che ogni anno viene assegnato dal 1984 ai Marchigiani che si sono particolarmente segnalati nei settori della cultura, dell’imprenditoria, dell’Arte, della Ricerca Scientifica, dello sport e della pubblica amministrazione onorando la regione di provenienza. Massimo Rogante, cresciuto in una famiglia di tradizione industriale, ingegnere meccanico e Dottore di Ricerca in ingegneria nucleare, è componente italiano del Pannello Scientifico del Reattore Nucleare di Ricerca di Budapest, è autore di innumerevoli pubblicazioni riguardo alle applicazioni industriali delle tecniche neutroniche e relatore in numerose Conferenze Internazionali, editore associato di riviste scientifiche internazionali e membro di svariate associazioni scientifiche nazionali ed internazionali. E’membro del comitato scientifico internazionale della Sacra Sindone. La cerimonia per il conferimento del premio si terrà il 3 maggio a Roma.