ARTE - E' organizzata dal primo a 3 febbraio a Loreto. Attesi importanti studiosi nazionali e internazionali. Il 9 febbraio firma a Macerata di un protocollo tra tutti i centri lotteschi. Grande successo per la mostra al Buonaccorsi, che chiuderà il 10 febbraio con apertura fino a tarda notte

Lorenzo Lotto, un convegno internazionale a Loreto, dal primo al 3 di febbraio. Il 9 febbraio la firma a Macerata dell’accordo per un museo diffuso nei comuni lotteschi: un biglietto unico consentirà di muoversi per ammirare le opere dell’artista.

“Lorenzo Lotto: contesti, significati, conservazione”, questo il titolo del convegno che si svolgerà nella sala degli Svizzeri del museo pontificio della Santa Casa di Loreto, promosso dalla Regione, in collaborazione con la Delegazione pontificia della Santa Casa di Loreto, dal comune di Loreto e dall’Università di Macerata. Sarà curato da Enrico Maria Dal Pozzolo e da Francesca Coltrinari. Serratissimo il programma e molte le adesioni di studiosi nazionali e internazionali.

«E’ la naturale, dovuta conclusione, per una mostra di tale rilievo – sottolinea l’assessore regionale a Turismo-Cultura, Moreno Pieroni – certamente da annoverare fra le grandi mostre storiche sul pittore veneto e il coronamento del successo di pubblico ottenuto, registrando oltre 15mila presenze. Ma è anche un altro prestigioso omaggio a quel genio che scelse le Marche e, alla fine della sua vita, proprio Loreto, lasciandoci un patrimonio pittorico denso di capolavori diffusi su molta parte del nostro territorio. Abbiamo voluto organizzare questo convegno per lasciare un’impronta da seguire, insieme alle tante iniziative europee sul Lotto che hanno costellato il 2018, una traccia concreta che resti testimonianza di un momento di elevato spessore, di importante qualificazione culturale e visibilità per la nostra regione». Un appuntamento internazionale che saluta la mostra Lorenzo Lotto. Il richiamo delle Marche (chiusura il 10 febbraio) promossa dalla Regione e dal Comune di Macerata, con il sostegno del museo statale Ermitage di San Pietroburgo ed Ermitage Italia ed organizzata da Villaggio Globale International, con il coinvolgimento di tutti gli otto centri lotteschi della regione: Ancona, Cingoli, Jesi, Loreto, Mogliano, Monte San Giusto, Recanati e Urbino. «Fare rete ha premiato – hanno ricordato gli amministratori locali, presenti in conferenza stampa – in termini di visitatori e di promozione. Una formula validissima che la Regione ha progettato e che merita di essere proseguita».

In alcuni casi, come a Jesi, è stato registrato un aumento del 70% di visite anche nei giorni feriali; in tutti i Comuni durante il periodo vi è stato un aumento di flussi turistici. E così il 9 febbraio a Palazzo Buonaccorsi – sede della mostra – sarà firmato un protocollo d’intesa tra i Comuni per sancire il biglietto unico per l’accesso ai capolavori lotteschi nelle diverse sedi museali marchigiane.

«Due sono state le parole chiave per Macerata – ha detto il sindaco Romano Carancini – esplorazione e scoperta. In questi mesi attraverso la mostra di Lotto abbiamo avvicinato al museo Buonaccorsi tanta gente e diverse generazioni: è un successo di un territorio che ha condiviso questo progetto. È bello vedere che c’è soddisfazione anche da parte delle altre amministrazioni che conservano in modo permanente i capolavori del pittore veneto. L’intuizione da parte della Regione di creare questa rete è stata fondamentale». E a proposito della rete interviene anche l’assessore comunale alla Cultura, Stefania Monteverde: «Abbiamo scelto una data simbolica per firmare il protocollo tra tutti i centri lotteschi. Sarà il 9 febbraio, il giorno che precede la chiusura dell’esposizione, perché da qui viene lanciata una nuova esperienza: la mostra diffusa nelle Marche con un unico biglietto di ingresso. Il 10 febbraio, inoltre, il museo Buonaccorsi sarà aperto fino a tarda notte. Abbiamo ancora tantissimi gruppi organizzati che hanno prenotato la visita guidata in questi ultimi 18 giorni».

Intanto il convegno internazionale di studi si pone l’obiettivo di far discutere gli specialisti intorno a nuovi aspetti dell’opera dell’artista. Circa una trentina di affermati e giovani studiosi italiani ed esteri faranno il punto sulle più nuove e interessanti ricerche dedicate alla figura e all’arte di Lorenzo Lotto, con la presentazione di studi inediti da parte dei relatori internazionali selezionati dal prestigioso comitato scientifico del convegno (tra gli altri dai Paesi Bassi; dalla Gran Bretagna -National Gallery, Victoria and Albert Museum Università di Leicester e di St. Andrews; dalla Francia – Louvre).

La prima giornata è dedicata a Biografia, competenza, rapporti con Marco Tanzi (Università del Salento) in veste di moderatore, la seconda tratterà il tema Analisi stilistiche ed iconografiche con Bernard Aikema dell’Università di Verona a guidare la discussione. Nel corso della terza giornata si discuterà invece di Disegni e approcci interdisciplinari e di Critica, collezionismo, conservazione, restauro con rispettivamente Antonio Pinelli (Università di Firenze) e Massimo Ferretti (Scuola Normale Superiore, Pisa) a moderare gli interventi.

Saranno presenti anche i maggiori restauratori che hanno lavorato sulle opere di Lotto negli ultimi dieci anni e che illustreranno i restauri da loro eseguiti, a partire da quello della grande tavola con la Venere e le Grazie di collezione privata, esposta per la prima volta alla mostra di Macerata. Nella serata inaugurale, il primo febbraio alle 21,30 nella sala Paolo VI del palazzo apostolico di Loreto, sarà proiettato il docufilm Lorenzo Lotto. Viaggio nella crisi del Rinascimento curato da Enrico Maria Dal Pozzolo con la regia di Luca Criscenti, in questi giorni presentato anche a Londra nell’ambito della mostra londinese sui ritratti di Lotto.