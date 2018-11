RECANATI - L'attore e regista ha incantato il pubblico con "Sei personaggi in cerca d’autore" di Luigi Pirandello. «Torno sempre con gioia, Leopardi è stato per me fonte di ispirazione»

Applausi a scena aperta per Michele Placido che ha incantato il pubblico del Persiani, nella prima della nuova stagione teatrale promossa dal Comune di Recanati con l’Amat e con il contributo di Regione Marche e MiBAC. Sold out per l’inaugurazione che è stata affidata a un grande mattatore della scena in veste di regista e interprete con una numerosa e talentuosa compagine di attori, alle prese con un classico del teatro, Sei personaggi in cerca d’autore di Luigi Pirandello. «In questo luogo c’è una fonte ancora viva. Se abbiamo fatto un buon Pirandello lo dobbiamo anche a lui. Lui ci fa muovere sempre i primi passi». Così Michele Placido dopo avere raccolto minuti di applausi dal pubblico del teatro Persiani, stracolmo per il trionfale debutto della stagione teatrale. «Torno sempre a Recanati con gioia. Da ragazzo, quando mi avvicinai alla dizione e alla recitazione, sull’esempio di Carmelo Bene, studiavo Leopardi e Dante. Leopardi è stato per me fonte di ispirazione. Andrò ancora una volta a passeggiare sul Colle dell’infinito e mi entusiasma l’idea che nel 2019 avremo la traduzione de l’Infinito in tutte le lingue del mondo. Iniziativa straordinaria”. Di classico in classico il cartellone della nuova stagione del Persiani prosegue con la danza. Il 6 dicembre è in calendario il nuovo Schiaccianoci, titolo tra i più amati del repertorio classico sulle splendide note di Cajkovskij, qui proposto dal Balletto di Roma su coreografie di Massimiliano Volpini.