E' PARTITO DA MACERATA, poi toccherà Monte San Giusto, Mogliano, Cingoli Jesi, Recanati, Ancona e Loreto

È partito da Macerata il blog tour organizzato dalla Regione Marche, con la Fondazione Marche Cultura-Social Media Team Marche. Questa mattina quindici blogger che si occupano di cultura e turismo, tra cui tre influencer del settore arte, Silvia Badriotto, Jacopo Veneziani e Federico G. Giannini, hanno visitato l’esposizione “Lorenzo Lotto. Il richiamo delle Marche” inaugurata venerdì scorso. Una guida d’eccezione, Marta Paraventi, funzionario regionale e membro del Comitato scientifico della mostra, ha mostrato ai partecipanti le dieci sale allestite di palazzo Buonaccorsi, con una panoramica esaustiva sulla vita artistica dell’artista veneziano e sulle opere esposte. Tra gli ambassador presenti, che stanno già postando aggiornamenti sui social con news, foto, video e dirette caratterizzate dall’hasthag ufficiale #LottoNelleMarche, ci sono Maria Alessandra Pallotta, Paolo Merlini, Alessandra Cortese, Elisa Tomassini, Erica Lauteri, Silvia Tinti, Valeria Virginia Dos Santos Monti e Beatrice Giovannini. Durante la visita ha portato il saluto dell’amministrazione comunale l’assessore alla Cultura Stefania Monteverde che ha raccontato il backstage della mostra e la visita notturna di Vittorio Sgarbi che si è confrontato lungamente con il curatore Enrico Maria Dal Pozzolo sulla recente assegnazione a Lotto della tela San Girolamo nello Studio. Per gli utenti dei social sarà possibile fino a giovedì 25 ottobre seguire le dirette Facebook che Marche Tourism sta effettuando sulla propria pagina, mostrando i capolavori del Lotto diffusi nei Comuni marchigiani. Dopo la tappa maceratese, infatti, il blog tour si dirigerà a Monte San Giusto e Mogliano nel pomeriggio, per passare domani a Cingoli, Jesi e Recanati, per concludersi giovedì a Loreto e Ancona. La mostra è aperta tutti i giorni (eccetto il lunedì) dalle 10 alle 18 e sarà allestita fino al 10 febbraio 2019.