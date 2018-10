PROGETTO - Presentata oggi, l'iniziativa nasce dalla collaborazione tra pubblico e privato. Il sindaco Carancini: «Uno degli eventi più importanti per la città da otto anni a questa parte». Previsto il biglietto unico valido sei giorni e una card riservata ai residenti della provincia per accedere gratuitamente a palazzi ed esposizioni

Sistema unico integrato, biglietto unico, vantaggi per le famiglie, visite guidate, laboratori per le scuole. E poi la card McCult per i residenti della provincia, citytour, hub accoglienza in piazza della Libertà aperto tutto l’anno anche che nei giorni festivi. E’ questo il progetto Macerataculture. Nato dalla collaborazione della Società sistema museo, la cooperativa Meridiana e il Comune, promette una gestione innovativa di tutto il sistema museale cittadino.

«Si tratta di uno degli eventi più importanti per la città da otto anni a questa parte – ha detto il sindaco Romano Carancini durante la presentazione di oggi -. Un traguardo importante che nasce da una scelta politica forte del Consiglio comunale, che vede Macerata puntare sulla cultura per la gestione e la valorizzazione dei beni culturali e delle politiche del turismo, valorizzando il prezioso circuito museale cittadino. Un progetto culturale innovativo per la città, un nuovo modo di organizzare, presentare e gestire il patrimonio locale come un sistema unico, attento alla promozione verso i turisti e i cittadini. Investiamo in una nuova forma di gestione integrata pubblico privato del circuito culturale della città che rafforza l’immagine dell’intera offerta turistica come realtà di eccellenza per la produzione culturale e che mette in evidenza le connessioni con il patrimonio del territorio. Questa scelta che facciamo alla vigilia della mostra dedicata a Lorenzo Lotto, la più importante che Macerata abbia mai ospitato, ci auguriamo possa diventare una capacità di poterci presentare con maggiore efficacia sul mercato nazionale e internazionale. Arrivare fino a qui è stato complicato ma vogliamo continuare a essere accoglienti, professionali e internazionali». Stefania Monteverde, l’assessore alla Cultura e Turismo del Comune di Macerata che ha presentato il progetto in Consiglio comunale e ne ha seguito il percorso nei vari step, ha approfondito alcuni aspetti: «La card McCult riservata ai residenti della provincia di Macerata diventerà il nostro biglietto da visita, che mostreremo con orgoglio e regaleremo a figli e nipoti perché con la card si entra gratis nei musei di Macerata tutto l’anno. È un grande investimento su un’idea che educa alla cultura del patrimonio culturale. Il biglietto unico valido sei giorni invece sarà il nostro regalo per i turisti, l’invito a fermarsi più giorni nel nostro bellissimo territorio e fare esperienze di buona cucina e buon vivere. Sperimentiamo un sistema di gestione collaborativa. Certamente nasceranno nuove sinergie nell’ambito della Marca Maceratese e poi con il territorio regionale».

La card McCult è riservata solo ai cittadini residenti del Maceratese, è la card che a partire dal primo novembre dà diritto a entrare gratis nei musei di Macerata tutto l’anno e costa solo 3 euro l’anno. L’altra novità è il biglietto unico valido sei giorni a 10 euro. Con il biglietto si potranno visitare le mostre di palazzo Buonaccorsi, il museo della Carrozza e Arte del Novecento, lo Sferisterio e si potrà partecipare ai Citytour che comprendono la torre dell’otologio, il museo palazzo Ricci e le sale antiche della bilioteca Mozzi Borgetti. Il progetto prevede la gestione e valorizzazione dei servizi al pubblico alla Torre dell’Orologio, lo Sferisterio, il polo museale palazzo Buonaccorsi che, dal 19 ottobre al 10 febbraio 2019, ospiterà la mostra “Lorenzo Lotto. Il richiamo delle Marche”. Fanno parte degli itinerari di visita anche palazzo Ricci e la biblioteca comunale Mozzi Borgetti. Il museo di Storia naturale, il sito archeologico di Helvia Recina e l’ecomuseo di Villa Ficana verranno coinvolte nel progetto attraverso una costante politica di collaborazione. Al progetto si aggiungeranno spazi oggetto di interventi strutturali e riallestimento in chiave tecnologica e multimediale, tra tutti l’Hub Macerataculture, in piazza della Libertà, destinato a diventare il perno di un nuova modalità di comunicare la ricchezza del patrimonio storico-artistico della città. Altri luoghi ripensati e riallestiti con il progetto saranno l’infopoint dell’arena Sferisterio e l’area degli Antichi Forni che diventerà un’aula didattica multimediale.

Stamattina alla presentazione sono intervenuti anche Rosaria Del Balzo, presidente della fondazione Carima e Gildo Pannocchia, presidente di Macerata cultura. «Questa – ha detto Del Balzo -, è una nuova metodologia di gestione che sono sicura porterà aria nuova e che si trova in linea con la mission della Fondazione: mettere a disposizione il patrimonio». Pannocchia ha aggiunto: «Dobbiamo avvicinare il più possibile i giovani e i cittadini alla cultura e all’arte che sono già in questa città. E Macerata Cultura deve a lavorare in questo senso. Quindi continuiamo a investire sull’idea di museo diffuso in cui in questi anni abbiamo investito in un’ottica di valorizzazione del territorio e della sua storia». In conclusione Silvano Straccini, di Sistema museo, una realtà già attiva in nove regioni: «Obiettivo generale è quello di promuovere non la singola realtà museale o collezione ma il patrimonio culturale nel suo complesso, come un unico museo diffuso da percorrere e scoprire. Le nuove modalità di fruizione culturale e l’accoglienza turistica diffusa, aggiornata ai nuovi approcci multimediali ed esperienziali, sono i cardini del progetto di Sistema Museo su Macerata».