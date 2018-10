CINEMA - All’auditorium del centro Mondiale della Poesia retrospettiva fino a domani con i suoi film, sabato riceverà il riconoscimento Ludovico Alessandrini

E’ partita in grande stile l’ultima settimana di appuntamenti che il Premio Ludovico Alessandrini di Recanati ha dedicato al regista Silvio Soldini. A pochi giorni dall’arrivo del regista milanese a Recanati, sabato 13 ottobre, per ricevere il decimo Premio Ludovico Alessandrini per il Cinema di Poesia, proseguono con successo le proiezioni dei suoi film. Dopo l’incontro di lunedì dedicato al film “Il comandante e la cicogna” (2012), martedì 9 ottobre sarà la volta della pellicola “Per altri occhi” (2013): “Enrico fa il fisioterapista ma appena può scappa in barca a vela, Giovanni è un piccolo imprenditore che ama sciare e godersi la vita, Gemma studia violoncello e gareggia sugli sci, Felice è uno scultore che gioca a baseball. Luca è un musicista con l’hobby della fotografia, Loredana una centralinista con la passione del tiro con l’arco, Mario un super-sportivo in pensione. E poi ci sono Piero, consulente informatico, e Claudio e Michela, una coppia che adora ridere e scherzare… Dieci antieroi ciechi alla conquista del mondo”.

La retrospettiva terminerà giovedì 11 ottobre con il film “ Il colore nascosto delle cose” (2017): “Teo è un uomo in fuga. Dal suo passato, dalla famiglia di origine, dai letti delle donne con cui passa la notte e da cui scivola fuori alle prime luci del giorno, dalle responsabilità. Il lavoro è l’unica cosa che veramente ama, fa il “creativo” per un’agenzia pubblicitaria e non stacca mai, tablet e cellulari lo tengono in perenne e compulsiva connessione con il mondo. Emma ha perso la vista a sedici anni, ma non ha lasciato che la sua vita precipitasse nel buio. O meglio, l’ha riacchiappata al volo, ha fatto a pugni con il suo handicap e l’ha accettato con la consapevolezza che ogni giorno è una battaglia. Fa l’osteopata e gira per la città col suo bastone bianco, autonoma e decisa. Si è da poco separata dal marito e Teo, brillante e scanzonato, sembra la persona giusta con cui concedersi una distrazione. Per Teo invece, tutto nasce per gioco e per scommessa, Emma è diversa da tutte le donne incontrate finora ed è attratto e impaurito dal suo mondo. Una ventata di leggerezza li sorprende, ma quel galleggiare in allegria bruscamente finisce. Ognuno torna alla propria vita, ma niente sarà più come prima”.

Tutte le proiezioni sono ad ingresso gratuito e si terranno alle 21 all’Auditorium – Centro Mondiale della Poesia di Recanati. Sabato 13 ottobre sarà un giorno di conclusioni e riflessioni ad iniziare già dalla mattina, ore 9,45, con l’incontro dedicato ai ragazzi delle scuole e si concluderà con gran finale il pomeriggio alle 18 con la consegna del Premio Ludovico Alessandrini per il Cinema di Poesia al regista Silvio Soldini. Dopo i saluti di rito, ci sarà un ricordo di Ludovico Alessandrini da parte del Vicedirettore della Rivista del Cinematografo Marina Sanna, seguirà l’intervista a Silvio Soldini da parte della giornalista di Avvenire e di Ciak Alessandra De Luca. Presente alla serata sarà anche il dott. Carlo Brancaleoni responsabile della Struttura Rapporti Istituzionali di Rai Cinema, che sostiene fin dalla prima edizione il Premio Alessandrini. Il premio che verrà consegnato al regista è costituito da una fusione in bronzo a cera persa ricavato da un Rame sbalzato, copia del Sigillo cinquecentesco della Città di Recanati, realizzata dall’artigiano recanatese Italo Massa e fuso dalla ditta Mario Paoletti & C di Ancona. Durante la serata sarà distribuito ai presenti il Catalogo del Premio dedicato a Silvio Soldini. La retrospettiva su Soldini è stata curata dal Circolo del Cinema di Recanati ed ha il patrocinio del Comune di Recanati, della regione Marche ed il sostegno di Rai Cinema.