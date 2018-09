BELLEZZA - Le miss di Marche e Abruzzo sono salite a bordo di un pullman aerografato con le immagini del territorio maceratese

Le finaliste di Miss Italia viaggiano con Contram. L’agenzia Pai di San Benedetto del patron Mimmo del Moro, ha scelto l’azienda di Camerino per accompagnare le miss finaliste delle regioni Marche e Abruzzo alle pre finali di Jesolo. Un bus Setra aerografato con le immagini del territorio dell’Alto maceratese trasferirà, nella giornata di oggi, le 18 finaliste dalle Marche a Jesolo. Una bella opportunità per promuovere il territorio in una vetrina importante come la ribalta nazionale del concorso di Miss Italia. Le finaliste erano state elette a Pieve Torina tra le macerie.