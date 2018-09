TOLENTINO - Nella sede del Cosmari l'assessore regionale Sciapichetti e il consigliere Bisonni hanno ribadito la contrarietà della Regione all'ipotesi di nuovi impianti dopo che il ministero all'Ambiente ha battezzato come incostituzionale la legge Made in Marche sulla combustione dei rifiuti

«No inceneritore». Lo hanno ribadito questa mattina nella sede del Cosmari di Tolentino, l’assessore regionale all’Ambiente Angelo Sciapichetti e i consiglieri regionali Sandro Bisonni e Francesco Micucci dopo la notizia che il ministero intende proporre l’impugnativa della legge regionale che mette al bando la combustione dei rifiuti, ritenendola incostituzionale. Ma la Regione non ci sta e difende la scelta di dire no all’apertura di inceneritori nelle Marche. «Siamo simbolicamente qui – ha detto l’assessore Sciapichetti – dove da tempo un inceneritore ha felicemente smesso di fumare, per dire a gran voce che non vogliamo inceneritori nelle Marche. Il ministero dell’Ambiente intende proporre in Consiglio dei Ministri l’impugnativa della legge 22 del 2018, approvata all’unanimità dal Consiglio regionale lo scorso giugno, che esclude la combustione dei rifiuti, ad eccezione del bio-metano.

Secondo il dicastero, la legge evidenzia profili di incostituzionalità, ma come detto dal presidente Luca Ceriscioli, noi non abbiamo nessuna intenzione di modificarla, perché quella legge si inserisce in un percorso chiaro e coerente che portiamo avanti da anni. Seguendo questa linea – ha detto ancora Sciapichetti – abbiamo da tempo impugnato al Tar Lazio il decreto del 2016 che prevedeva la realizzazione di un inceneritore nelle Marche». La Regione non prevede termovalorizzatori perché nocivi alla salute ma anche «perché non ne abbiamo bisogno e perché con i numeri presenti nelle Marche – ha continuato Sciapichetti –, qualsiasi impianto sarebbe antieconomico. La nostra regione, con il 65,56 per cento di raccolta differenziata, è tra le più virtuose in Italia. Vogliamo ancor più differenziata invece di bruciare i rifiuti. Promuoviamo il riutilizzo dei prodotti tramite appositi centri del riuso, tra i primi nel Paese, abbiamo inoltre approvato norme per la tariffazione puntuale dei rifiuti, in modo che meno se ne producono meno tasse si pagano. Insomma, un insieme di azioni e di sforzi che mirano a salvaguardare ambiente e salute dei cittadini, puntando alla gestione sostenibile del ciclo dei rifiuti. Per questo ribadiamo un no deciso a qualsiasi ipotesi di nuovi inceneritori nelle Marche e rivendichiamo le nostre prerogative nella gestione dei rifiuti nel nostro territorio. Sarebbe davvero singolare che un Governo composto da forze che si dicono contrarie agli inceneritori e a favore delle autonomie locali e dell’autodeterminazione, impugnasse la nostra legge».

Della norma contro la combustione dei rifiuti primo firmatario è stato il consigliere Bisonni: «da tempo la Regione ha espresso la volontà di abbandonare la pratica dell’incenerimento sostituendo tale strategia con un insieme di azioni parallele, tutte finalizzate alla riduzione della quantità dei rifiuti e il riutilizzo dei materiali – ha detto il consigliere –. Bruciare rifiuti è una pratica inquinante, oltre che assurda sotto molteplici punti di vista. Le Marche hanno voltato pagina e si sono candidate ad essere la terra delle armonie e della sostenibilità ambientale, dove vivere in modo green permetterà a noi e alle nuove generazioni di guardare al futuro con maggiore speranza e ottimismo. Sia chiaro che la costituzione non obbliga un governo ad impugnare una legge regionale così come sottolineato anche dai costituzionalisti di riferimento del M5s, dire pertanto che la nostra legge è incostituzionale perché la materia ambientale è di esclusiva competenza dello Stato, da un lato non tiene conto della giurisprudenza della Corte costituzionale, che sin dal 2002 afferma la possibilità da parte delle Regioni di migliorare gli standard di tutela, dall’altro rivela l’ipocrisia di un Governo a parole anti inceneritori e che nei fatti invece si aggrappa ad una legge statale che gli inceneritori promuove».

