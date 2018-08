POLEMICA - La replica dopo l'allarme lanciato dal governatore Ceriscioli e dal consigliere Bisonni: «La norma regionale ha due profili di incostituzionalità. Stiamo lavorando per un provvedimento statale»

«La legge regionale delle Marche sui rifiuti ha due evidenti profili di incostituzionalità, e anche rilievi comunitari, secondo l’analisi dettagliata dei nostri uffici legislativi. Il ministero dell’Ambiente non può non richiederne l’impugnazione». Così il ministro dell’Ambiente Sergio Costa replica al governatore Ceriscioli e al consigliere regionale Sandro Bisonni, che ieri hanno lanciato l’allarme sul fatto che il ministero che ha chiesto la modifica del provvedimento regionale che vieta gli inceneritori. Ma chiarisce: «Chiaramente non siamo a favore dell’incenerimento e stiamo lavorando a una normativa finalizzata alla riduzione della produzione dei rifiuti, all’aumento della differenziata di qualità e chiaramente concordiamo con la ratio di non bruciare Css, combustibile solido secondario. Ma non è quella legge regionale lo strumento per applicare tale strategia – prosegue Costa -, bensì una normativa statale. Tra l’altro uno dei rilievi di incostituzionalità riguarda proprio la sovrapposizione della legge marchigiana con lo Sblocca Italia che, imponendo una gestione dei rifiuti contraria a quanto previsto dal contratto di governo, dovremo modificare. Le polemiche non aiutano la virtuosa gestione dei rifiuti, lavorare insieme per il bene comune invece sì».