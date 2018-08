MACERATA - Quella di domani è l'unica data marchigiana del mini tour estivo del cantante che sta registrando il suo nuovo disco

Francesco Gabbani sarà allo Sferisterio di Macerata nell’ambito di Sferisterio Live domani 26 agosto per l’unica data nelle Marche del suo mini tour estivo. Dopo lo straordinario anno 2017 che lo ha visto ai vertici di tutte le classifiche e detentore di diversi record, Francesco Gabbani è ora impegnato con la stesura del suo nuovo album in studio.

Ma la voglia del palco e del pubblico è tanta: ecco quindi che, a sorpresa arriva un mini-tour estivo che lo vede esibirsi in straordinarie location all’aperto. La scelta di ambientazioni suggestive creerà indimenticabili cornici di un quadro musicale, in cui “il Gabba” disegnerà il proseguo del proprio viaggio artistico ed emozionale.

“Il pubblico è e rimarrà sempre il mio più autentico specchio e la mia più grande fonte di ispirazione” dichiara il cantautore polistrumentista “Il vero senso di tutto quello che faccio sta lì, tra la gente e per la gente. E’ quella la vera vita per un musicista. Stiamo studiando una scaletta in parte differente, rispetto al tour dell’estate scorsa, con un allestimento arricchito di luci e di effetti visivi. Non vedo l’ora di tornare a divertirmi con i miei fan, per poi portare quel calore e quella carica energetica nel nuovo disco che sto preparando”.

Il tour è organizzato da International Music and Arts. Ad accompagnare Gabbani sul palco, ci sarà la sua band composta da: Filippo Gabbani (batteria), Lorenzo Bertelloni (tastiere), Giacomo Spagnoli (basso) e Davide Cipollini (chitarra).RTL 102.5 sarà media partner del tour.

I biglietti del concerto di Macerata sono disponibili in prevendita nei circuiti e presso tutti i punti vendita abituali TicketOne, Ciaotickets e Vivaticket.