Attesa per Marche in Vetrina, la serata di gala che ha come comune denominatore le Marche e le sue eccellenze, che sarà ospitata per il settimo anno consecutivo a Castelraimondo, in piazza della Repubblica. Venerdì alle 21,30 un parterre di ospiti speciali e tante le personalità a cui sarà assegnato il Premio Cassero d’Argento. Una tradizione, ormai, per il territorio l’evento ideato da Vladimiro Riga e organizzato in collaborazione con l’amministrazione comunale di Castelraimondo, che coniuga alla perfezione territorio, lavoro, imprenditorialità, spettacolo, intrattenimento e talento e celebra chi ha saputo distinguersi nel proprio settore. Ecco chi riceverà quest’anno il Premio Cassero D’Argento: il presidente del Coni Marche Fabio Luna, l’imprenditore Enrico Loccioni, Isea (San Severino), il regista Nazzareno Balani, la giovane nuotatrice Linda Belfiori, Astea (Recanati), Tre Valli (Jesi), Pigini Fisarmoniche (Castelfidardo), Vissana Salumi (Visso), SpazioCasa Arredamento & Progettazione (Camerino), Tormatic (San Severino), Pasticceria Picchio (Loreto), Asd Matelica Calcio, Birrificio artigianale Tenute Collesi (Apecchio), oltre agli ospiti già annunciati Gabriel Garko, Gabriele Rossi, Valentina Vezzali, Michele Torpedine. Tanti gli ospiti attesi per la serata, a partire appunto dai notissimi attori Gabriel Garko, Pamela Camassa e Gabriele Rossi. Al loro fianco la campionessa jesina Valentina Vezzali, il produttore e manager Michele Torpedine, Sebastian Harrison, per arrivare al talento musicale degli Opera Pop, il duo formato dal tenore Enrico Giovagnoli e dal soprano Francesca Carli, e di Riccardo Foresi, che si esibiranno durante lo show, condotto da Maurizio Socci. Contemporaneamente alla serata è organizzata anche una cena in piazza a cura del ristorante Tre Stelle aperta a tutti: per info e prenotazioni 0737.641844 o 338.4435360. Ingresso libero.