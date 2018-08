Montelago, comincia l’avventura

CELTIC FESTIVAL - Da domani al 4 agosto la rassegna di musica e cultura celtica più grande d’Italia a Serravalle

In marcia da tutta l’Italia per una sola meta nel cuore della montagna: Montelago Celtic Festival, edizione numero 16 della rassegna di musica e cultura celtica più grande d’Italia. Perché il viaggio è sempre una grande parte dell’avventura e, se condiviso, è ancora più bello. Lo sa bene chi, da settimane, si sta organizzando per raggiungere la Festa Fantastica della Terra di Mezzo, in programma a Taverne di Serravalle di Chienti da domani fino al 4 agosto. Da Bari a Trento, passando per Roma, c’è grande fermento anche sui social, e il nuovo gruppo Facebook “Cerco/Offro passaggi per Montelago Celtic Festival” diventa il luogo ideale per accordarsi.

Tema dell’anno: la Danza, quella che accoppia e non divide, ballata sulle appassionate gighe di violini e cornamuse, su prati senza steccati con l’erba a carezzare i piedi. «E allora pronti a saltare su e giù – si legge in una nota diffusa dagli organizzatori – In arrivo 24 concerti su tre palchi con i migliori gruppi devoti a questa missione. E ancora laboratori, conferenze, rievocazione, matrimoni, sport, giochi e attività green all’aria aperta all’insegna della tradizione e con tante novità. Planeranno al Festival anche i draghi di Game of Thrones, con Jonathan Symmonds, il loro animatore, pronto a illustrare, in una lezione imperdibile, il suo stupefacente lavoro, punto di forza degli effetti speciali della serie tv record su HBO. E chissà che qualche leggendaria fiera sputa fuoco non faccia capolino – conclude la nota – fra un assedio e un torneo d’arme, nella Battle for Vilegis, il più grande evento di gioco di ruolo dal vivo». Montelago Celtic Festival è un evento firmato Arte Nomade e organizzato in collaborazione con Regione Marche, Provincia di Macerata, Comune di Serravalle di Chienti, Cosmari, Protezione Civile della Regione Marche, Università di Camerino, e con il patrocino di Federazione Italiana Rugby e Legambiente. Info: www.montelagocelticfestival.it