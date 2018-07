RECANATI - Giochi di luce, effetti scenografici e tanta musica protagonisti della quinta edizione della manifestazione. Una folla di giovani provenienti da tutte le Marche ha assistito alle esibizioni dei migliori artisti che operano nella scena dance locale, nazionale ed internazionale

La quinta edizione dell’Electronic music festival di Recanati non ha deluso le aspettative.

Uno spettacolo di giochi di luce, effetti scenografici e tanta musica ha infiammato una folla di giovani provenienti da tutte le Marche riuniti nella splendida cornice di piazza Giacomo Leopardi.

L’Emf Recanati si conferma dunque un evento di grande richiamo, unico nel suo genere nel territorio marchigiano, interamente realizzato con il contributo volontario di giovani recanatesi e dei migliori artisti che operano nella scena dance locale, nazionale ed internazionale. Al successo dell’evento in tutte le sue edizioni, ha contribuito l’ottimale servizio di sicurezza gestito dalle forze dell’ordine, polizia municipale, protezione civile, Anc, in collaborazione con la Fi.Fa Security oltre al soccorso garantito dalla Croce Gialla e assistenza medica. L’evento, patrocinato dalla Regione Marche ha rappresentato anche un’occasione per sensibilizzare la collettività nei riguardi delle varie iniziative progettuali destinate alle problematiche giovanili, come documentato dalla partecipazione all’evento di organizzazioni quali la Pars. L’Emf Recanati, nato dal sogno di giovani recanatesi, è cresciuto nel tempo grazie al prezioso contributo degli sponsor locali tra i quali Fbt, degli operatori commerciali e soprattutto dell’Amministrazione comunale che ha realizzato negli anni un importante processo di valorizzazione del territorio dimostrando anche di saper coinvolgere e creare momenti di grande aggregazione tra i giovani. L’Emf Recanati si inserisce a pieno titolo nell’ambito di questo ampio ed ambizioso progetto.