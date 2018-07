Palloncini al posto delle lanterne

NOTTE DEI DESIDERI A CIVITANOVA - L'alternativa trovata dall'assessorato è ricaduta su palloncini bianchi da far volare con appesi i desideri e bastoncini di stelle filanti per illuminare il cielo

Niente lanterne, a Civitanova voleranno i palloncini. Corsa ai ripari dopo i no dell’Enav e dei vigili del fuoco al volo delle lanterne cinesi per la notte dei desideri prevista per domani sera. L’alternativa trovata dall’assessorato è ricaduta su palloncini bianchi da far volare con appesi i desideri e bastoncini di stelle filanti per illuminare il cielo ma senza inquinare l’ambiente come invece avrebbero fatto i palloncini coi led. «Invitiamo tutti i partecipanti alla serata ad esprimere il proprio desiderio e ad attaccarlo al palloncino – ha detto l’assessore al Turismo Maika Gabellieri – con l’augurio che volando possa essere esaudito, regalando gioia e soddisfazione ad ognuno. Quando si desidera davvero una cosa, anche se sopraggiungono difficoltà, si riesce a trovare sempre una soluzione: abbiamo cercato di garantire un risultato che permetta a tutti di vivere una bella serata. Quest’anno la Notte dei desideri coincide con un altro evento naturale che è l’eclissi della luna, un fenomeno che si ripeterà solo nel 2100, non potevamo non mettercela tutta per illuminare una serata indimenticabile». I palloni e i bigliettini saranno disponibili presso gli chalet che hanno aderito.