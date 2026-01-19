Cede una parte del tetto del transetto della collegiata di San Paolo a Civitanova. Nessun danno all’interno della chiesa in quanto la cappella è protetta da un sottotetto.

Una parte di coppi del soffitto del transetto destro ha ceduto finendo nel sottotetto. Non si sa a quando risale il cedimento, il parroco, con il consiglio della parrocchia si sono accorti solo qualche giorno fa, quando a seguito delle piogge abbandonanti era emersa una perdita d’acqua proprio in prossimità della cappella a destra dell’altare.

Grazie ad un drone è stato possibile verificare quanto accaduto dal momento che dall’interno della chiesa non è possibile raggiungere il sottotetto.

La struttura non sarebbe in pericolo e questa sera è prevista una riunione urgente per una stima dei lavori da effettuare. Tutta la cupola era stata restaurata e i lavori erano terminati a giugno, ma non era stato possibile procedere alla messa in sicurezza in quel punto a causa di un’impalcatura che ostacolava le operazioni e i lavori.

All’interno della chiesa è stata transennata la parte interessata dove ci sono alcune piccole perdite d’acqua, ma le funzioni religiose si svolgono regolarmente.

(l. b.)