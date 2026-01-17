Tradito dall’asfalto viscido,
mezzo del Cosmari fuori strada
POLLENZA - Il camioncino è stato recuperato da un carro attrezzi in località Rambona
Nebbia e asfalto viscido, camion dei rifiuti del Cosmari finisce fuori strada. Illeso il conducente. È successo questa mattina intorno alle 12 in contrada Rambona, a Pollenza.
Lì un mezzo dell’azienda che si occupa di raccolta e smaltimento rifiuti è finito fuori strada fermandosi sul margine erboso della carreggiata, di traverso, in bilico sopra ad un campo che si trova poco più sotto rispetto al livello della strada. Sul posto è intervenuto un carro attrezzi per recuperare il furgoncino.
Certi mezzi anche anche le gomme lisce peggio di una formula uno!!
corrono come pazzi. poteva succedere di peggio