Tradito dall’asfalto viscido,
mezzo del Cosmari fuori strada

POLLENZA - Il camioncino è stato recuperato da un carro attrezzi in località Rambona

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Il mezzo del Cosmari

Nebbia e asfalto viscido, camion dei rifiuti del Cosmari finisce fuori strada. Illeso il conducente. È successo questa mattina intorno alle 12 in contrada Rambona, a Pollenza.

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Lì un mezzo dell’azienda che si occupa di raccolta e smaltimento rifiuti è finito fuori strada fermandosi sul margine erboso della carreggiata, di traverso, in bilico sopra ad un campo che si trova poco più sotto rispetto al livello della strada. Sul posto è intervenuto un carro attrezzi per recuperare il furgoncino.

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