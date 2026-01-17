di Alessandro Luzi

Blitz della Finanza a Civitanova, quattro arresti per spaccio: due rimangono ai domiciliari, obbligo di firma per un 25enne. Torna libera la ragazza. Questo è quanto ha deciso il gip Giovanni Manzoni del tribunale di Macerata nel corso di una udienza di convalida durata oltre 3 ore. Gli arresti sono della Guardia di finanza della Compagnia di Civitanova.

Giovedì sera agli arresti domiciliari erano finiti Christian Cavalli, 19 anni, Francesco Superiori, 27, entrambi di Civitanova, Denilson Marku, 25, albanese, e Chiara Elisabetta Mensah Finizio, 24, entrambi residenti a Porto Sant’Elpidio. Tutti quanti oggi, assistiti dai loro legali, hanno risposto alle domande del giudice. Dall’udienza emerge, innanzitutto, che la ragazza non sarebbe coinvolta nello spaccio di droga, ed è stato ammesso da tutti quanti. Si trovava nella casa perché fidanzata di Marku. La ragazza al termine dell’udienza è tornata libera.

Il 25enne Marku, muratore, ha ammesso: «lo spaccio riguardava la cocaina, l’hashish era soltanto per uso personale». Per lui il giudice ha disposto l’obbligo di firma. Sia la ragazza che il giovane sono assistiti dall’avvocato Tiziano Luzi.

Francesco Superiori, difeso dall’avvocato Renato Coltorti, ha raccontato che «da ottobre non frequentavo più l’appartamento. Non sapevo che lì ci fosse la droga». Per lui il gip ha confermato i domiciliari. Misura confermata ai domiciliari anche per il 19enne, studente. Il giovane è difeso dall’avvocato Luisella Cellini, il giudice ha concesso al 19enne il permesso per andare a scuola.

In base alle contestazioni, non emerge il fatto che la casa controllata dai finanzieri, nei pressi del lungomare centro, fosse adibita allo spaccio di droga.

Il blitz delle Fiamme gialle è scattato giovedì dopo che nel pomeriggio, intorno alle 16, avevano fermato e controllato il 27enne a spasso in viale Vittorio Veneto. Con sé, custodito nella tasca destra dei pantaloni, aveva un grammo di hashish in un involucro di carta e un mazzo di chiavi. Tre di queste servivano per entrare in un appartamento che, in base alla ricostruzione della finanza, utilizzava insieme agli altri tre ragazzi.

Lì i militari, insieme all’unità cinofila, hanno trovato oltre 6 etti di droga suddivisa in dosi e pronta per lo spaccio. In totale sono stati rinvenuti 125 grammi di cocaina, 480 grammi di hashish e 4,50 grammi di marijuana.

Oltre alla droga, sopra uno scaffale, i finanzieri hanno trovato anche delle buste di carta con dentro dei soldi. In totale c’erano 785 euro in contanti che i militari hanno considerato arrivare dallo spaccio. Le Fiamme gialle hanno anche rinvenuto 2 bilancini elettronici, 4 coltelli, un piattino e ritagli di buste.

Intanto, durante i controlli, nell’appartamento sono arrivati anche gli altri tre giovani che hanno trovato i finanzieri in casa e per loro sono scattate le manette. Lo stupefacente, il denaro ed i 5 smartphone utilizzati dai ragazzi sono stati sequestrati: quattro Iphone e un Redmi.

«Sono soddisfatto del risultato dell’udienza di convalida – ha detto all’uscita dall’aula l’avvocato Tiziano Luzi -. Per il 25enne è emerso che le contestazioni erano circoscritte e che la ragazza è totalmente estranea ai fatti».