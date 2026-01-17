La dottoressa Ilaria Burattini guida Neonatologia e Nido del ‘Salesi’ dell’Azienda ospedaliera universitaria delle Marche. Si può parlare di continuità e professionalità. Perché la storia della Neonatologia e Nido del presidio pediatrico ‘Salesi’ dell’Aoum prosegue nel suo percorso di alta specializzazione e di hub regionale con l’affidamento dell’incarico alla neo direttrice della Struttura Operativa Dipartimentale (Sod). Un passaggio del testimone ricevuto dal professor Virgilio Carnielli, storico primario del reparto andato in pensione alla fine del 2024, con cui la dottoressa Burattini ha seguito un percorso professionale ventennale: dalla specializzazione alla nomina di Facente Funzione un anno fa, fino al concorso del dicembre scorso e l’affidamento ufficiale dell’incarico dal 1° gennaio. «La storia della Tin è quella di una lunga tradizione e dedizione imperniata sulla competenza – spiega in una nota la dottoressa Ilaria Burattini – Parliamo di un’unità operativa di alta specializzazione dove tutto il personale, medici e infermieri, deve avere una formazione ultra-specialistica per gestire la quotidianità. Sarò per sempre riconoscente alla formazione e al metodo dati dal prof. Carnielli».

Il reparto, denominato anche Tin – Terapia Intensiva Neonatale – svolge una serie di funzioni primarie molto delicate. L’attenzione è rivolta, in particolare, ai neonati prematuri, addirittura quelli giunti alla 23esima settimana di gestazione, ma in generale segue tutti i gradi della prematurità. «Nel nostro reparto ci occupiamo, oltre che della prematurità, delle patologie neonatali complesse del neonato a termine e anche di un altro aspetto molto importante: il trasporto neonatale d’emergenza, ossia del trasferimento di neonati in condizioni critiche dai vari punti nasciti della regione – aggiunge la nuova primaria del reparto di Neonatologia e Nido del Salesi – Ovviamente tra le nostre peculiarità oltre alla presa in carico dei neonati e delle loro mamme c’è anche l’aspetto del follow up post-acuzie, per bambini che sarebbe importante seguire fino all’età scolare».

La Neonatologia del ‘Salesi’ è al centro di una rete regionale e rappresenta – attraverso una stretta collaborazione con le altre unità operative del presidio Materno-Infantile – un centro di Alta Specializzazione. Diverse figure specialistiche, in rappresentanza degli altri reparti di cui dispone il presidio ‘Salesi’, messe assieme per formare una equipe multidisciplinare di altissimo livello.

Ciò garantisce la massima accuratezza delle cure, un tasso di mortalità fra i più bassi d’Italia, un tasso di occupazione dei posti letto pressoché totale e costante negli anni e una profonda umanizzazione delle cure, con la massima attenzione rivolta ai piccoli pazienti e alle loro famiglie. Negli ultimi vent’anni molte cose sono cambiate, a partire dalla tecnologia e dalle apparecchiature a disposizione del reparto, ma non solo. «Il tasso di natalità si è quasi dimezzato in questo lasso di tempo, mentre è rimasto pressoché costante quello della prematurità – conclude la direttrice della Neonatologia dell’Aou delle Marche – Buona parte delle partorienti sono di origini straniere. Donne e famiglie in genere che hanno bisogno di molto aiuto. La presenza dei genitori in reparto, figure imprescindibili della cura e non semplici ‘visitatori’, è sempre più importante rispetto al passato e quindi serviranno spazi accoglienti in futuro».