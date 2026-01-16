Martedì prossimo, 20 gennaio, ricorreranno i 140 anni dalla fondazione della Polizia Locale di Macerata. Per celebrare l’anniversario, l’amministrazione comunale ha tracciato un percorso che, partendo dalle radici storiche del corpo, arriva a coinvolgere il cuore della società civile e le nuove generazioni.

Le celebrazioni prenderanno il via nel pomeriggio, alle 16, con l’apertura di una mostra fotografica dal valore documentario alla Galleria degli Antichi forni. L’esposizione, visitabile fino al 25 gennaio, si propone come un viaggio nella memoria collettiva: attraverso una serie di scatti inediti, i visitatori potranno riscoprire il volto della vita maceratese dai primi del Novecento a oggi. Non è solo una carrellata di divise e mezzi, ma il racconto visivo di come la città si sia trasformata, sempre sotto lo sguardo attento e la tutela dei suoi agenti.

Proprio su questo legame profondo si è espresso il comandante Danilo Doria, sottolineando il significato profondo della ricorrenza. «Celebrare i 140 anni della nostra fondazione non è solo un atto di memoria, ma un’occasione per ribadire il nostro impegno quotidiano al fianco dei cittadini. Questa mostra e i momenti d’incontro che abbiamo organizzato raccontano una storia fatta di volti, di dedizione e di una presenza costante che si è evoluta insieme a Macerata. Il nostro obiettivo resta quello di essere un punto di riferimento sicuro, capace di dialogare con il passato per costruire un futuro di maggiore legalità e convivenza civile».

Dopo l’immersione nella storia, la giornata proseguirà con un momento di riflessione spirituale e comunitaria. Alle 17, infatti, nella cattedrale di San Giovanni, il vescovo Nazzareno Marconi presiederà la celebrazione della messa, un’occasione per onorare la missione di prossimità che caratterizza il lavoro quotidiano della Polizia locale.

Il finale della giornata avrà come palcoscenico il teatro Lauro Rossi, dove alle 18,15 si terrà l’evento conclusivo. Sarà un momento di incontro con i saluti delle autorità e dove particolare rilievo sarà dato al legame con il mondo dei giovani: la serata vedrà infatti il coinvolgimento attivo delle scuole, a testimonianza di un impegno che investe con forza sul dialogo con i cittadini di domani. Un appuntamento corale, dunque, per riscoprire un pezzo della propria identità e per ringraziare chi, da oltre un secolo, garantisce sicurezza e decoro nelle nostre strade.