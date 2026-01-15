Va al supermercato, fa acquisti, esce e viene denunciata perché trovata con della merce che non avrebbe pagato. Questo quanto contestato ad una donna. È successo questa mattina all’Eurospin di Macerata, in via Roma. La donna si difende sostenendo di non essere una ladra: «Lei fa la spesa entrando e uscendo più volte dal supermercato, questo perché verifica se le avanzano dei soldi e se sì rientra per fare ulteriori acquisti» dice il legale della donna, l’avvocato Mauro Chiariotti. I fatti sono avvenuti in via Roma.

Lì gli addetti del supermercato hanno chiesto l’intervento dei carabinieri ritenendo che la donna si fosse allontanata senza pagare parte della merce. I militari sono intervenuti sul posto e hanno rintracciato la donna. È stata denunciata per furto aggravato, le viene contestato di non aver pagato della merce. Il legale però contesta: «Non c’è stato nessun furto, ha fatto la spesa, ha pagato, è passata dalla casse, aveva gli scontrini, sennò non sarebbe potuta uscire passando dalla cassa col carrello. Se passi dalla cassa devi pagare per forza. Poi ha questa abitudine, controlla i soldi di cui dispone e se le avanzano torna al supermercato. Gli scontrini li aveva, – contesta ancora il legale – quando le sono stati chiesti li ha dati al controllore, così mi ha detto, che poi ha negato gli avesse dato questi scontrini. Parliamo di merce di un valore di 70 euro circa».