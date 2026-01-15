di Francesca Marsili

Operaio precipita da circa 4 metri di altezza mentre è al lavoro nel cantiere dell’ospedale di Tolentino, soccorso con l’eliambulanza si trova ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Torrette. Il ferito è un uomo di 48 anni della provincia di Bari. L’incidente è dovuto al cedimento di una pannellatura posta su di un solaio al primo piano.

Incidente sul lavoro nel cantiere del nuovo ospedale. È successo alle 9,30 di questa mattina. In quel momento un 48enne si trovava al primo piano, e si stava occupando di disarmare il nuovo solaio, stando a quanto hanno poi accertato gli ispettori dello Spsal dell’Ast di Macerata. Mentre l’uomo era intendo nel fare questo lavoro ha appoggiato i piedi su alcuni pannelli che non hanno retto al peso. L’uomo è caduto dal solaio al piano sottostante, un “volo” di circa 4 metri, a causa proprio del cedimento della pannellatura.

Dal cantiere sono stati chiamati i soccorsi. Sul posto è intervento il 118. Gli operatori dell’emergenza hanno prestato le prime cure al 48enne e nel frattempo hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza, atterrata allo stadio Della Vittoria. L’uomo è stato stabilizzato e poi trasportato allo stadio e lì caricato sull’elicottero. L’operaio, che era cosciente durante i soccorsi, è stato trasportato all’ospedale di Torrette, ad Ancona.

Nel cantiere sono intervenuti i carabinieri della stazione di Tolentino e il personale dello Spsal dell’Ast che ha dato il via agli accertamenti su quanto accaduto.

Non è un momento fortunato per i cantieri più importanti della provincia: appena due giorni fa, sempre per una caduta, a rimanere ferito era stato un operaio al lavoro per la costruzione del nuovo ponte sul Chienti a Piediripa. I lavori all’ospedale di Tolentino sono partiti nella primavera del 2024 e, secondo il cronoprogramma iniziale, dovrebbero durare per due anni. Il termine, quindi, sarebbe quello della primavera 2026.

(Ultimo aggiornamento alle 13,30)