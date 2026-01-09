Ultimo appuntamento
per i 65 anni dei Pueri Cantores
MACERATA - Domenica il concerto conclusivo nella chiesa del Santissimo Sacramento
Dopo un anno ricco di attività, prove e iniziative dedicate al 65º anniversario, i Pueri Cantores Domenichino Zamberletti si preparano a chiudere le celebrazioni con un ultimo concerto aperto alla cittadinanza.
L’evento, dal titolo “Una luce è sorta”, riprende il tema del contrasto tra luce e oscurità, ispirato alle parole del profeta Isaia, che racconta di un popolo immerso nel buio che ritrova il cammino grazie all’arrivo di una nuova luce. Un riferimento che fa da filo conduttore all’intero programma musicale.
Il concerto si terrà domenica 11 gennaio, alle 17 nella la Chiesa del Santissimo Sacramento di Macerata. Sotto la direzione del M° Gian Luca Paolucci, verranno proposti brani che attraversano epoche diverse, dal barocco alla musica contemporanea.
Oltre al coro dei Pueri Cantores, si esibiranno la solista e preparatrice vocale dell’Associazione Annarosa Agostini e l’orchestra Sinfonietta Gigli.
Con questo appuntamento si conclude ufficialmente il 65º anniversario. Il concerto sarà un’occasione per ritrovarsi, chiudere insieme questo importante traguardo e guardare ai progetti in arrivo.