Il centro ambulatoriale Santo Stefano di Macerata e il centro Fisiosport Medical Center hanno completato il loro trasferimento alla storica clinica Villalba di via Robusti 37.

Questa evoluzione non rappresenta un semplice cambio di sede, ma un vero e proprio progetto di integrazione.

Infatti Villalba, già nota e apprezzata per i servizi diagnostici e specialistici, sta vivendo in questi giorni l’arrivo delle competenze dei due centri ambulatoriali che renderanno la struttura un polo sanitario ancora più completo e multidisciplinare.

Un’offerta integrata per il paziente

Il valore aggiunto di questa operazione risiede nella sinergia. Da oggi, i cittadini possono trovare in un’unica sede non solo i servizi per cui Villalba è da sempre conosciuta, ma anche l’intera gamma di prestazioni riabilitative offerte dal centro Santo Stefano e dal Fisiosport Medical Center.

L’integrazione permette di accompagnare il paziente in ogni fase del suo percorso di cura: diagnostica avanzata e visite specialistiche, percorsi riabilitativi personalizzati (ortopedici, neurologici e post-traumatici), terapie fisiche e strumentali.

Continuità e innovazione

Qualità del servizio e attenzione al paziente vengono in tal modo rilanciate con il personale qualificato che ha reso i due centri ambulatoriali maceratesi punti di riferimento nei percorsi riabilitativi per tutte le età.

Con questo passo, il Gruppo Kos conferma la volontà di investire nel territorio, offrendo ai pazienti ambienti moderni e confortevoli, con servizi e prestazioni di livello e strumentazioni tecnologiche, dove la salute viene gestita a 360 gradi.

(promoredazionale)