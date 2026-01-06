da Senigallia Michele Carbonari (foto Sabrina Fermani)

Il Tolentino perde la finale della Coppa Eccellenza Marche contro il K-Sport Montecchio Gallo ma lo fa uscendo a testa altissima. Sul neutro del Bianchelli di Senigallia, sotto una pioggia incessante, i cremisi cedono per 4-2 al termine dei supplementari dopo il 2-2 dei tempi regolamentari.

La squadra di mister Passarini sblocca nel primo tempo con l’incornata di Tortelli. Nella ripresa i pesaresi pareggiano con il gioiello su punizione di Carta e passano in vantaggio con Dominici, tra mille dubbi, in seguito ad un episodio contestato: il capitano del K-Sport Nobili travolge Marricchi e restano incastrati nella rete.

I giocatori del Tolentino accerchiano l’arbitro e il guardalinee, mentre i tifosi riescono a forzare l’ingresso ed entrano in campo causando la sospensione della gara per qualche minuto. Nel caos Lovotti riceve il rosso diretto. Nonostante l’inferiorità numerica capitan Tizi pareggia su un piazzato dal limite. Nel secondo tempo supplementare i cremisi si arrendono soltanto al guizzo di Torelli (poi Broso arrotonda). Il Tolentino esce fra gli applausi dei tanti tifosi al seguito. Ora qualche giorno per ricaricare le pile e preparare la trasferta di Urbania in programma domenica.

La cronaca. Mister Passarini opta per il 3-4-1-2 con Fontana, Strano e Tomassetti davanti a Marricchi, Rozzi presiede la fascia destra, Tizi quella di sinistra e la coppia Giadomenico-Tortelli coppia centrale di centrocampo, con Capezzani alle spalli di Lovotti e Moscati. L’ex Beppe Magi sceglie il 4-3-3, schierando in attacco Montagna, Rivi e Bardeggia, in panchina Peroni e Sollaku.

La prima occasione è in favore del Tolentino (12′): angolo di Capezzani, Tortelli viene murato all’altezza del primo palo, la sfera arriva sul secondo palo a Moscati che in acrobazia calcia di sinistro e trova la pronta risposta di Cerretani, sul proseguo dell’azione Capezzani mette al centro dove Lovotti, in precaria coordinazione, spara fuori di molto. Il K-Sport risponde al quarto d’ora, serie di lisci sugli sviluppi di un piazzato di Carta e Bardeggia impatta male la sfera, che diventa facile preda di Marricchi.

La partita si sblocca al 20′: angolo dalla destra di Capezzani, questa volta Tortelli è bravo ad anticipare tutti sul primo palo, di testa, e porta in vantaggio il Tolentino (0-1). I cremisi spingono e tre minuti più tardi sfiorano il vantaggio con un diagonale mancino potente di Lovotti, disinnescato molto bene da Cerretani.

Al 38′ grande ripartenza del Tolentino avviata da Moscati, cross pennellato di Tizi per il numero nove cremisi che incorna ma trova ancora la pronta risposta di Cerretani, poi il destro di Lovotti viene contratto dalla difesa avversaria. L’unica occasione del K-Sport Montecchio arriva al 43′ con il destro di Bardeggia che Strano devia in angolo. Dal corner nasce una mischia, il Tolentino si salva. Sul ribaltamento di fronte va al tiro Capezzani, il quale chiama ancora in causa Cerretani che si rifugia in angolo. La formazione di Passarini chiude in avanti meritatamente un primo tempo quasi perfetto.

Il duello fra i due si rinnova dopo appena un giro di lancette della ripresa: piazzato del numero dieci cremisi, respinta del numero uno pesarese (attento il minuto seguente sia su Moscati che su Lovotti). La squadra di Magi approccia meglio e prende campo. Al 9′ Montagna ha sui piedi un rigore in movimento ma Marricchi blocca centralmente. Trascorrono un paio di minuti ed ecco il pareggio del K-Sport Montecchio Gallo. Punizione dal limite di Carta che pennella una traiettoria perfetta: traversa, riga e palla in rete (1-1). Il Montecchio è in fiducia e al 16′ Torelli prova dal limite, sicuro Marricchi. A metà ripresa Marricchi rischia l’autorete. Alla mezz’ora torna a farsi pericoloso il Tolentino con una punizione velenosa di Capezzani si spegne di poco sul fondo.

La partita cambia volto al 33′ quando il K-Sport Montecchio Gallo passa in vantaggio in un episodio contestatissimo dal Tolentino: angolo dalla destra, Marricchi viene travolto da Nobili, i due entrano in porta e restano incastrati nella rete, nel frattempo la palla arriva a Dominici che non calcia in maniera irresistibile ma a porta sguarnita realizza il 2-1.

Il gioco riprende ma al 39′ gli animi si scaldano anche sugli spalti, con i tifosi del Tolentino che forzano ed entrano in campo. I giocatori del Tolentino riescono a far rientrare la situazione, tranne Lovotti che continua a protestare con l’arbitro e viene espulso. Il Tolentino trova trova l’energia per pareggiare grazie al piazzato di capitan Tizi che buca le mani di Cerretani e firma il 2-2 al 44′ per la gioia del popolo cremisi.

In inferiorità numerica il Tolentino prova a pungere in contropiede nel recupero, Rozzi spedisce alto con il sinistro. Dopo poco più di dieci minuti di recupero si va ai supplementari. Lo stesso Rozzi è il primo a creare un’occasione al 4′, il destro a giro fa la barba al palo. Il minuto seguente è la volta di Dominici, che incorna solo in area ma Marricchi respinge d’istinto (dopo più tardi bravo sul destro di Sollaku).

Al 9′ Broso indirizza fuori di testa. Al 3′ del secondo tempo supplementare Sollaku scalda i guanti a Marricchi. Passano cinque minuti e il K-Sport Montecchio Gallo segna il 3-2: Sollaku va via sulla sinistra e mette basso al centro per Torelli che in scivolata regala la vittoria ai suoi. Il minuto seguente chiude i giochi Broso con una botta sul primo palo, ben servito da Montagna (4-2). Dopo 134′ minuti di gioco, il Tolentino esce sconfitto ma a testa altissima.

Il tabellino:

K-SPORT MONTECCHIO GALLO (4-3-3): Cerretani; Camilloni, Nobili, Dominici, Procacci (13′ s.t.s. Notariale); Magnanelli, Carta, Torelli; Montagna (10′ s.t.s. Romualdi), Bardeggia (53′ s.t. Broso), Rivi (53′ s.t. Sollaku). A disp.: Bellucci, Di Pollina, Mistura, Baglivo, Peroni. All.: Magi.

TOLENTINO (3-4-1-2): Marricchi; Fontana, Strano, Tomassetti; Rozzi (9′ p.t.s.), Tortelli (13′ s.t.s. Papini), Giandomenico, Tizi; Capezzani (11′ s.t.s. Papavero); Moscati, Lovotti. A disp.: Frascarelli, Romitelli, Diouane, Salvucci, Moscatelli. All.: Passarini.

TERNA ARBITRALE: Alfonsi della sezione di San Benedetto del Tronto (Valla della sezione di Pesaro – Belogi di Ancona).

RETI: 20′ p.t. Tortelli (T), 11′ s.t. Carta (M), 33′ Dominici (M), 44′ s.t. Tizi (T), 8′ s.t.s. Torelli (T), 9′ s.t.s. Broso (M).

NOTE: spettatori: oltre 500 (quasi 200 in gradinata). Ammoniti: Carta (M), Magnanelli (M), Giandomenico, Capezzani, Torelli, Camilloni, Tortelli, . ‘Espulso: 39′ s.t. Lovotti (T). Angoli: 9-5. Recupero 13′ (1′ + 10′ + 0′ + 2’).