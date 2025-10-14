Frontale tra due auto in contrada Morica, a Macerata: quattro feriti, tra cui una bambina di dieci mesi (le sue condizioni non sarebbero gravi). L’incidente è avvenuto intorno alel 13,45 di questo pomeriggio. Violento l’impatto, lungo un tratto rettilineo, con una delle vetture, una Toyota, che è uscita di strada ed è finita in un campo a lato della carreggiata.

Su quest’auto viaggiavano la bambina di 10 mesi, un uomo di 80 anni e una donna. Sull’altra auto, una Fiat Panda, c’era una ragazza di 21 anni. Tutti sono stati portati al pronto soccorso di Macerata dal 118, intervenuto sul posto per prestare i soccorsi.

La polizia locale di Macerata si sta occupando della ricostruzione dell’incidente.