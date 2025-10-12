Offerte di lavoro ai centri per l’impiego di Macerata e Civitanova (che offre anche un quadro sulle borse lavoro disponibili). I posti vanno dal saldatore al bagnino, passando per impiegati, operai, all’estetista. Di seguito le offerte.

Si parte dal Centro per l’impiego di Macerata.

Azienda metalmeccanica di Appignano cerca saldatore con esperienza consolidata. Richiesta licenza media o superiore, buon italiano, patente B ed auto propria, domicilio entro max 30 chilometri. Si offre assunzione immediata a tempo pieno e determinato di 3 mesi trasformabile. Se interessati e con i requisiti richiesti, inviare curriculum a centroimpiegomacerata.ido@regione.marche.it specificando il codice offerta 74731/6

Azienda metalmeccanica di Appignano cerca operaio generico metalmeccanico con mansioni di lavorazione sui pezzi metallici con esperienza consolidata nell’utilizzo di smerigliatrice, trapano e utensili settore metalmeccanico. Richiesta licenza media o superiore, buon italiano, patente B ed auto propria, domicilio entro max 30 km. Si offre assunzione immediata a tempo pieno e determinato di 3 mesi trasformabile. Se interessati e con i requisiti richiesti, inviare curriculum a centroimpiegomacerata.ido@regione.marche.it specificando il codice offerta 74731/7

Azienda settore plastica di Macerata cerca impiegato/a backoffice addetto/a segreteria, gestione spedizioni, corrispondenza, scadenziario, gestione presenze dipendenti. Richiesta esperienza in ambito amministrativo/contabile, diploma o laurea in materie economiche, patente B ed auto propria. Orario da concordare, da 32 a 40h/sett, assunzione immediata. Se interessati e con i requisiti richiesti, inviare curriculum a centroimpiegomacerata.ido@regione.marche.it specificando il codice offerta 381349/16

Azienda settore turismo cerca assistenti bagnanti per villaggi turistici in tutto il territorio nazionale per stagione invernale ed estiva con mansioni di vigilanza e prevenzione, regolamentazione, intervento di emergenza prima soccorso, gestione attrezzature. Richiesti età 18-35, diploma di secondo grado. Se interessati e con i requisiti richiesti, inviare curriculum a centroimpiegomacerata.ido@regione.marche.it specificando il codice offerta 477459/2

Azienda di progettazione e realizzazione di impianti fotovoltaici di Corridonia cerca segretario amministrativo tecnico della distribuzione commerciale da inserire con borsa lavoro con mansioni di collaborazione all’organizzazione delle attività d’ufficio, monitoraggio delle vendite e della rete di vendita. Richiesti diploma di scuola superiore, patente B ed auto propria. Requisiti fondamentali per potersi candidare: disoccupati iscritti al Centro Impiego, non aver presentato richiesta di Naspi o Dis. Coll. né esserne percettori, non aver svolto borse lavoro/ricerca negli ultimi 24 mesi finanziati con risorse della programmazione Por Marche Fse 2014/2020. Residenza nelle Marche. Vedere bando borse lavoro per ulteriori informazioni https://www.regione.marche.it/RicercaBandi/id_32790/6946. Se interessati e con tutti i requisiti richiesti, inviare curriculum a centroimpiegomacerata.ido@regione.marche.it specificando il codice 18932/11

Studio di ingegneria di Monte San Giusto ricerca un ingegnere, un geometra e un architetto da inserire nel proprio organico. Si richiede titolo di studio attinente per la figura ricercata ovvero Diploma di Geometra o Laurea in Architettura o Laurea in Ingegneria. Costituisce titolo preferenziale la residenza nel raggio di 10km dalla sede operativa. Se interessati e con i requisiti richiesti, inviare curriculum a centroimpiegomacerata.ido@regione.marche.it specificando il codice offerta 207776/1.

Le offerte al Centro per l’impiego di Civitanova. Le offerte attive, sono anche consultabili sul portale della Regione al link: https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Centri-Impiego/Servizi-al-cittadino/Offerte-da-privati.

Azienda di Montefano ricerca per una borsa lavoro un/a multi media manager. Attività: pianificazione di strategie di multimedia marketing su social e sito. Preferibile laurea in marketing. Richiesto utilizzo software illustrator, corel draw. Requisiti per la borsa: disoccupati iscritti al Centro Impiego, non aver presentato richiesta di naspi o dis.coll. né esserne percettori, non aver svolto borse lavoro/ricerca negli ultimi 24 mesi finanziati con risorse della programmazione por Marche fse 2014/2020. Residenza: Marche. Vedere bando https://www.regione.marche.it/RicercaBandi/id_32790/6946. Domande a partire dal 1 settembre 2025 al 31 ottobre 2025. Partenza borse finanziate 1 gennaio 2026. Se interessati e in possesso dei requisiti, inviare il cv a: centroimpiegocivitanovamarche.ido@regione.marche.it (inserendo il codice 416669)

Cooperativa sociale di Porto Sant’Elpidio ricerca per una borsa lavoro un educatore per attività di supporto allo studio e per attività di gestione biblioteca. Requisiti: predisposizione a lavorare con i giovani, laurea triennale o specialistica affine, disponibilità dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19.30 per un totale di 22 ore circa. Requisiti fondamentali per potersi candidare con borsa lavoro: disoccupati iscritti al Centro Impiego, non aver presentato richiesta di Naspi o dis.coll. né esserne percettori, non aver svolto borse lavoro/ricerca negli ultimi 24 mesi finanziati con risorse della programmazione por Marche fse 2014/2020. Residenza nelle Marche. Per info: https://www.regione.marche.it/RicercaBandi/id_32790/6946. Domande a partire dal 1 settembre 2025 al 31 ottobre 2025. Partenza borse finanziate 1 gennaio 2026. Se interessati e con tutti i requisiti richiesti, inviare curriculum a: centroimpiegocivitanovamarche.ido@regione.marche.it (inserire cod 485069-b)

Studio fisioterapia di Recanati ricerca per una borsa lavoro un/a addetto/a funzioni di segreteria. Attività: accoglienza, receptionist, contabilità base (fatture). Richiesto utilizzo pacchetto office. Requisiti per la borsa: disoccupati iscritti al Centro Impiego, non aver presentato richiesta di Naspi o dis.coll. né esserne percettori, non aver svolto borse lavoro/ricerca negli ultimi 24 mesi finanziati con risorse della programmazione por Marche fse 2014/2020. Residenza nelle Marche. Vedere bando https://www.regione.marche.it/RicercaBandi/id_32790/6946. Domande a partire dal 1 settembre 2025 al 31 ottobre 2025. Partenza borse finanziate 1 gennaio 2026. Se interessati e in possesso dei requisiti, inviare il cv a centroimpiegocivitanovamarche.ido@regione.marche.it (inserire cod 136850)

Azienda di installazione impianti idraulici di Recanati ricerca per una borsa lavoro un termoidraulico. Attività: installazione/lavorazione impianti idraulici. Orario 30 ore settimanali (8-12.00 e 14- 16). Requisiti per la borsa: disoccupati iscritti al Centro Impiego, non aver presentato richiesta di Naspi o Dis.Coll. né esserne percettori, non aver svolto borse lavoro/ricerca negli ultimi 24 mesi finanziati con risorse della programmazione por Marche fse 2014/2020. Residenza nelle Marche. Vedere bando https://www.regione.marche.it/RicercaBandi/id_32790/6946. Domande a partire dal 1 settembre 2025 al 31 ottobre 2025. Partenza borse finanziate 1 gennaio 2026. Se interessati e in possesso dei requisiti, inviare il cv a: centroimpiegocivitanovamarche.ido@regione.marche.it (inserire cod 317955)

Azienda con sede a Porto Potenza ricerca per una borsa lavoro un/a impiegato/a amministrativo/contabile che si occupi di pratiche amministrative e contabilità base. Si richiede diploma in ambito economico. Conoscenza lingua inglese. Conoscenza pacchetto office. Requisiti: disoccupati iscritti al Centro Impiego, non aver presentato richiesta di naspi o dis.coll. né esserne percettori, non aver svolto borse lavoro/ricerca negli ultimi 24 mesi finanziati con risorse della programmazione por Marche fse 2014/2020. Residenza nella Regione Marche. Vedere bando https://www.regione.marche.it/RicercaBandi/id_32790/6946. Domande a partire dal 1 settembre 2025 al 31 ottobre 2025. Partenza borse finanziate 1 gennaio 2026. Se interessati e con tutti i requisiti richiesti, inviare curriculum a centroimpiegocivitanovamarche.ido@regione.marche.it (specificando il codice 316158)

Studio di Civitanova ricerca per una borsa ricerca un/a graphic designer per attività di campagne marketing e comunicazione. Requisiti: laurea triennale, preferibilmente accademia arti multimediali e scienze della comunicazione. Conoscenza software illustrator e photoshop. Occorre essere disoccupati, iscritti al Centro Impiego, under 36, laureati, non aver presentato richiesta di Naspi o dis.coll. né esserne percettori, non aver svolto borse lavoro/ricerca negli ultimi 24 mesi finanziati con risorse della programmazione por Marche fse 2014/2020. Residenza nella Regione Marche. Vedere bando https://www.regione.marche.it/RicercaBandi/id_32790/6906. Domande a partire dal 1 settembre 2025 al 31 ottobre 2025. Partenza borse finanziate 1 gennaio 2026. Se interessati e con tutti i requisiti richiesti, inviare curriculum a: centroimpiegocivitanovamarche.ido@regione.marche.it (specificando il codice 550010)

Azienda di Civitanova ricerca per una borsa lavoro un/a fashion designer per attività di sviluppo collezione, creazione sketches abbigliamento donna e gestione clienti/fornitori. Requisiti: diploma come tecnico in abbigliamento e moda o laurea in fashion designer, conoscenza buona dell’inglese, utilizzo di canva. Occorre essere disoccupati, iscritti al Centro Impiego, non aver presentato richiesta di naspi o dis.coll. né esserne percettori, non aver svolto borse lavoro/ricerca negli ultimi 24 mesi finanziati con risorse della programmazione por Marche fse 2014/2020. Residenza nella Regione Marche. Vedere bando https://www.regione.marche.it/RicercaBandi/id_32790/6946. Domande a partire dal 1 settembre 2025 al 31 ottobre 2025. Partenza borse finanziate 1 gennaio 2026. Se interessati e con tutti i requisiti richiesti, inviare curriculum a centroimpiegocivitanovamarche.ido@regione.marche.it (specificando il codice 564315)

Azienda spedizioniera di Civitanova ricerca per una borsa lavoro un/a impiegato/a amministrativo che si occupi di contatti clienti, attività amministrative e segretariali. Si richiede laurea triennale in economia o diploma in ambito economico. Conoscenza lingua inglese e francese. Conoscenza pacchetto office. Requisiti: disoccupati iscritti al Centro Impiego, non aver presentato richiesta di naspi o dis.coll. né esserne percettori, non aver svolto borse lavoro/ricerca negli ultimi 24 mesi finanziati con risorse della programmazione por Marche fse 2014/2020. Residenza nella Regione Marche. Vedere bando https://www.regione.marche.it/RicercaBandi/id_32790/6946. Domande a partire dal 1 settembre 2025 al 31 ottobre 2025. Partenza borse finanziate 1 gennaio 2026. Se interessati e con tutti i requisiti richiesti, inviare curriculum a centroimpiegocivitanovamarche.ido@regione.marche.it (specificando il codice 32501)

Azienda di Recanati ricerca impiegato/a contabile con esperienza in: prima nota, registrazione fatture, invio intra, gestione personale, ordini fornitori, preferibilmente conoscenza di software gestionali come business. Diploma, patente B. Proponendo un contratto part time valutano candidature di persone domiciliate nel raggio di 15 km. Possibilità di passare da un primo contratto a tempo determinato a indeterminato. Chi ha i requisiti può inviare il cv a: centroimpiegocivitanovamarche.ido@regione.marche.it (inserire cod 16015)

Centro estetico di Civitanova ricerca estetista preferibilmente con esperienza o almeno minima post qualifica (in quest’ultimo caso si valuta contratto di apprendistato). Chi ha i requisiti deve inviare il cv a: centroimpiegocivitanovamarche.ido@regione.marche.it (inserire il cod 425431)

Società di consulenza del lavoro di Filottrano ricerca impiegato/a contabile che svolga attività di amministrazione del personale, tenuta della contabilità ordinaria, semplificata e forfettaria delle aziende di vario genere. Titolo di studio: diploma/laurea indirizzo economico, richiesta esperienza professionale nel ruolo. Conoscenze informatiche: word, excel, teamsystem (programma di contabilità). Contratto a tempo indeterminato. Inviare curriculum a centroimpiegocivitanovamarche.ido@regione.marche.it (inserire nell’oggetto il codice 255882).