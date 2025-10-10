Riapre la chiesa della Madre di Dio

Nuova vita per la chiesa della Madre di Dio. Lunedì l’edificio di piazzale Peschi verrà infatti riaperto al culto. L’inaugurazione si terrà a partire dalle 17,30 con il taglio del nastro e i saluti delle autorità, cui seguirà alle 17,45 la presentazione dei lavori.

Interverranno il vescovo Nazzareno Marconi, il sindaco Sandro Parcaroli, la presidente dell’Ordine degli architetti Barbara Baiocco, il presidente della Fondazione per l’architettura Fabio Morresi e il presidente della Fondazione Carima Francesco Sabatucci Frisciotti Stendardi. Alle 18,30 monsignor Marconi presiederà la celebrazione eucaristica, con il rito di dedicazione del nuovo altare.

La ristrutturazione è conseguente ai danni riportati dopo il sisma del 2016 I lavori, attuati con il contributo della Parrocchia Santa Madre di Dio e finanziati attraverso i fondi dell’8 per mille, sono stati progettati e diretti da Michele Schiavoni, con la supervisione dell’Ufficio tecnico e l’Ufficio liturgico della Diocesi di Macerata, e la collaborazione di Matteo Compagnucci e la consulenza di Aldo Tuzio. Sono stati eseguiti dall’impresa edile Simone Paolini in collaborazione con la Eures Arte. I nuovi luoghi liturgici sono stati realizzati dalla Fratelli Giacomi, con il supporto tecnico della ImmobilExpert di Massimiliano Fuser.