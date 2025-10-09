Ordinanza della Polizia locale per regolamentare la circolazione stradale in vista dell’incontro di calcio che verrà disputato domenica alle 15 tra Maceratese e L’Aquila allo stadio Helvia Recina Pino Brizi.

L’atto prevede: nel piazzale dello stadio divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli con efficacia a partire dalle 12 fino a cessate esigenze, eccetto veicoli di soccorso ed in servizio di polizia; divieto di transito eccetto veicoli in servizio di polizia e soccorso; a partire dalle 13,30 nel settore ingresso tifosi ospiti e istituzione di corsia di marcia delimitata, per tutti i veicoli in uscita da via Fratelli Palmieri con direzione obbligatoria a destra in via dei Velini, lato centro città.

In via dei Velini ci sarà il divieto di sosta con rimozione forzata e di transito, eccetto veicoli di soccorso e di polizia, a partire dalle12 nel tratto compreso tra il civico n. 125/a e il civico n. 151 (tratto compreso tra i due ingressi al piazzale Helvia Recina); dalle 13,30 divieto di transito, all’intersezione con via Due Fonti e contrada Fontezucca, per tutti i veicoli e residenti fino all’ingresso a monte del piazzale stadio (civ. 151); direzione consentita a destra o a sinistra all’intersezione con via Due Fonti e contrada Fontezucca; divieto di transito, all’intersezione con traversa di via Vittime delle Foibe, con direzione obbligatoria a sinistra per tutti i veicoli eccetto quelli della tifoseria ospite, di soccorso e in servizio di polizia, residenti e avventori delle attività commerciali che si trovano fino all’ingresso a valle del piazzala stadio.

Per quanto riguarda la sosta dei veicoli della tifoseria ospite, il provvedimento stabilisce che i veicoli saranno posizionati lungo via dei Velini sul lato destro, fatti salvi gli accessi laterali, con la seguente specifica regolamentazione: parcheggio riservato ai veicoli dei disabili della tifoseria della squadra ospite, sul lato destro a scendere, per tre posti, nelle vicinanze all’ex bar “Le Monde”. I veicoli dovranno essere parcheggiati rivolti verso Villa Potenza, in modo da agevolare il deflusso al termine della manifestazione. La sosta sulla careggiata sarà consentita fino al termine della manifestazione. Inoltre, in via dei Velini, dalle 14,30, sbarramento fisico e chiusura della corsia di marcia di direzione Macerata/Villa Potenza; in via Murri e parcheggio Garibaldi possibilità di sosta (se necessario) per i veicoli della tifoseria locale; in via dei Velini 138 (bocciofila XXIV Maggio) divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati lungo tutto la via fino ad ingresso stadio Helvia Recina, dalle 12 alle 18, divieto di transito dalle 13,30 eccetto veicoli autorizzati, forze dell’ordine e mezzi di soccorso. Inoltre, in contrada Fontezucca (direzione via Martiri delle Foibe – via dei Velini) revoca temporanea della direzione obbligatoria a destra solamente per gli autobus del servizio urbano.