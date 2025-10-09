Sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per gli alunni della scuola dell’obbligo e per gli studenti della scuola secondaria superiore, relativi all’anno scolastico 2025/2026.

Possono beneficiare dei contributi le famiglie con: fascia 1 reddito Isee da 0 euro a 10.632,94 euro e fascia 2 Isee da 10.632,95 euro a 13.500 euro. Le assegnazioni saranno prioritariamente disposte a favore dei richiedenti della prima fascia e dei richiedenti della seconda fascia solo nell’ipotesi di sussistenza di fondi residuali ancora disponibili, al netto della totale copertura delle domande di prima fascia. Le assegnazioni a favore dei richiedenti rientranti nella seconda fascia Isee saranno proporzionate alle risorse residue disponibili.

La richiesta del beneficio, da parte di uno dei genitori o da chi rappresenta il minore o dallo studente maggiorenne, deve essere compilata su apposito modello-tipo, reperibile nelle segreterie delle scuole o al Servizio welfare, cultura e risorse umane – Ufficio scuola del Comune di Macerata in piazza Vittorio Veneto, all’interno della biblioteca Mozzi Borgetti o scaricabile dal sito del Comune https://www.comune.macerata.it/servizio/fornitura-gratuita-o-semigratuita-di-libri-di-testo-per-gli-studenti-della-scuola-dellobbligo-e-della-scuola-secondaria-superiore-per-lanno-scolastico-2025-2026/.

Le domande verranno accolte a partire da domani fino a lunedì 17 novembre, entro e non oltre le 13, corredate dall’attestazione Isee, dalla documentazione di spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo relativi al singolo studente e le coordinate bancarie (codice Iban) per rimborso. Si ricorda che gli uffici saranno aperti al pubblico il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13. Per eventuali appuntamenti in orario pomeridiano sarà possibile prendere accordi con Ufficio Scuola tramite mail o telefonicamente allo 0733 256453/534. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio scuola del Comune di Macerata in piazza Vittorio Veneto, 2 (tel. 0733 256453 – 0733 256534).