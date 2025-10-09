Dopo il secondo posto ottenuto nel Memorial Furiassi-Valenti del weekend, finisce in parità il primo round degli ultimi due allenamenti congiunti della Banca Macerata Fisiomed. Nel pomeriggio di ieri, infatti, al palas Banca Macerata Forum, i biancorossi sono scesi in campo contro la Emma Villas Codyeco Lupi Siena: 2-2 il risultato finale con tanti spunti da entrambi i lati. Le squadre si ritroveranno a campo invertito già nel weekend.

Tornando alla partita e partendo dagli ospiti, i nomi nel roster senese sono sufficienti a spiegare le ambizioni della nuova società, nata dalla sinergia tra Siena e i Lupi di Santa Croce: Randazzo, Nelli e Piccinelli sono solo alcuni dei giocatori che proveranno ad assaltare i piani alti della classifica della A2 fin da subito. La classe della formazione toscana è emersa soprattutto nei primi due set, nei quali si è dimostrata superiore e più continua rispetto alla compagine maceratese: 20-25 e 18-25 i punteggi dei primi parziali. Coach Giannini lo sa bene: perdere non piace a nessuno. Ecco quindi la reazione d’orgoglio dei biancorossi, che, ruotando tutti i propri effettivi, si riscattano con una rimonta dopo due set di alto livello, trascinati da un ispirato Denis Karyagin nella fase offensiva (saranno 15 punti al referto finale per lui). Si chiude con un punteggio atipico per il volley, un pareggio, in un pomeriggio comunque prezioso per la Banca Macerata Fisiomed: 25-22 e 25-19 gli ultimi due parziali.

Con Zhelev ormai integrato a pieno regime (leggi l’articolo), può finalmente salpare la nave biancorossa, pronta come sempre a stupire già a partire dai primi incontri ufficiali. Ultime due settimane piene di lavoro in palestra per oliare al meglio tutti i meccanismi di gioco, il palcoscenico è quasi pronto. Si parte lunedì 20 ottobre al PalaCatania.

«Un altro buon test – commenta Matteo Pedron, palleggiatore della Banca Macerata Fisiomed – abbiamo da lavorare perché sicuramente ci sono molti aspetti da migliorare: adesso siamo al 100% con il nostro roster con l’arrivo di Rusi e di conseguenza diciamo che da pochi giorni è partita definitivamente la nostra stagione. Questi ultimi allenamenti congiunti saranno indispensabili per assestarci, per definirci e trovare il nostro sistema di gioco. Ormai manca poco all’inizio del campionato, un torneo sempre difficile come visto negli ultimi anni. Noi faremo del nostro meglio».

BANCA MACERATA FISIOMED-EMMA VILLAS CODYECO LUPI SIENA 2-2

MACERATA: Fabi 2, Novello 14, Pedron 1, Garello 6, Fall 11, Diaferia 4, Ambrose 1, Zhelev 7, Karyagin 15, Talevi 2, Becchio, Gabbanelli (L1), Dolcini (L2). All.: Giannini.

SIENA: Rocca, Mastrangelo, Hoff 3, Matteini 3, Bragatto 1, Nelli 20, Manavinezhad 6, Compagnoni 4, Randazzo 11, Ceban 7, Benavidez 14, Piccinelli (L1). NE: Baldini, Bini (L2). All.: Petrella.

PARZIALI: 20-25, 18-25, 25-22, 25-19.