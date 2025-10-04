In spiaggia con l’auto
per fotografare tramonto e alba:
il creator resta impantanato
(Foto/Video)
CIVITANOVA - Angelo Amato era arrivato ieri sera sull'arenile nei pressi della foce del Chienti e non è riuscito più ad uscire: «Ho vissuto per anni in Tanzania, sono tornato dall'Australia e lì è la norma». Ma non in Italia e così la polizia locale gli ha comminato una multa di 100 euro
di Laura Boccanera (foto Federico De Marco e Alessandro Panichelli)
Arriva con l’auto in spiaggia e rimane impantanato. E’ successo di nuovo, (il precedente nel 2013 con il noto stilista Cesare Paciotti), ma stavolta a rimanere vittima dell’arenile della zona sud, nei pressi della foce del Chienti, è un creator digitale e fotografo civitanovese, Angelo Amato che ieri sera si era avventurato in spiaggia, di fronte al tiro a volo, per scattare delle foto al tramonto e poi si è accampato in tenda per fare quelle dell’alba.
Ma non aveva immaginato che la vettura, presa a noleggio, sarebbe rimasta bloccata a causa del fondo melmoso e friabile e a nulla sono valsi i tentativi questa mattina di ripartire. E per la bravata si è ritrovato anche una sanzione da parte della polizia locale, intervenuta sul posto, di circa 100 euro.
La sua presenza in spiaggia infatti questa mattina non è passata inosservata ed è lui stesso a spiegare quanto accaduto: «Ieri sera sono arrivato in spiaggia con l’intenzione di scattare delle foto per una mia pubblicazione e per il profilo Instagram. Avevo con me la tenda e dell’attrezzatura pesante e mi sono addentrato. Ad un certo punto però sono rimasto bloccato, erano le 22 e avendo previsto di passare la notte in spiaggia ho deciso che ci avrei pensato stamattina. Un ragazzo ha provato anche ad aiutarmi ad uscire perché mi ero arenato e le ruote affondavano, ma non ce l’abbiamo fatta, ora cercherò con alcuni amici di tirarla fuori. Non sapevo che non si poteva entrare in spiaggia, ho vissuto per anni in Tanzania, sono tornato dall’Australia e lì è la norma».
Nel frattempo però è arrivata anche la polizia locale a ricordargli il divieto previsto dal codice della navigazione di accedere alle spiagge con veicoli a motore.
…100 euro, per me, sono pure pochi (e infatti, se la ride pure, pare proprio…).Perché non torna in Tanzania o magari anche in Australia!!? gv
tra poco ci andate pure a fare il bagno con l’auto.
Tanta ironia fuori posto. Forse non ha pensato di chiedere prima cosa forse permesso e cosa no in spiaggia.
…forse si è fatto confondere dal suo nome e cognome…mah!!! gv
Tanta ironia fuori posto. Non pensato ad informarsi prima.
…se mi è permesso, una domanda alla signora Bellesi: l’ironia fuori posto, da lei citata, comprende anche i miei commenti? La ringrazio se vorrà darmi una risposta. gv
Gli é costata poco la pubblicità…
Fotografare il sole al tramonto sul mare Adriatico non è proprio fattibile, e ti spiego perché. L’Adriatico bagna la costa orientale dell’Italia, quindi il sole, che tramonta a ovest, non si vede scendere direttamente nel mare da lì.
Franco Pavoni in realtà l’articolo dice “per fotografare tramonto e alba” quindi per non sbagliarsi si è affondato con la Tipo e non fosse stato per i Vigili del Fuoco poteva fotografare anche il passaggio della cometa di Halley del 2061 !
Uno avrà pure il diritto di arrivare in macchina sulla spiaggia, di montare una tenda per passarci la notte al freddo, di voler fare foto e filmati del tramonto e dell’alba, di impantanarsi nella sabbia, di allertare i vigili urbani, di pagare 100 € di multa, di scatenare un centinaio di commenti tra il serio e l’ironico e di dire che la cosa è normale !!
O no ??
…noto, con tristezza, che c’è chi non ama molto il confronto…va bè, pazienza… gv
Quissu ade’ furbu…co 100 € (escluso lu carroattrezzi che jha costato sicuramente de piu’) s’è fatto pubblicità!!! Ade’ na vorpa!!