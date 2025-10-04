In spiaggia con l’auto
per fotografare tramonto e alba:
il creator resta impantanato
(Foto/Video)

CIVITANOVA - Angelo Amato era arrivato ieri sera sull'arenile nei pressi della foce del Chienti e non è riuscito più ad uscire: «Ho vissuto per anni in Tanzania, sono tornato dall'Australia e lì è la norma». Ma non in Italia e così la polizia locale gli ha comminato una multa di 100 euro

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Il racconto di Angelo Amato

di Laura Boccanera (foto Federico De Marco e Alessandro Panichelli)

Arriva con l’auto in spiaggia e rimane impantanato. E’ successo di nuovo, (il precedente nel 2013 con il noto stilista Cesare Paciotti), ma stavolta a rimanere vittima dell’arenile della zona sud, nei pressi della foce del Chienti, è un creator digitale e fotografo civitanovese, Angelo Amato che ieri sera si era avventurato in spiaggia, di fronte al tiro a volo, per scattare delle foto al tramonto e poi si è accampato in tenda per fare quelle dell’alba. 

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Ma non aveva immaginato che la vettura, presa a noleggio, sarebbe rimasta bloccata a causa del fondo melmoso e friabile e a nulla sono valsi i tentativi questa mattina di ripartire. E per la bravata si è ritrovato anche una sanzione da parte della polizia locale, intervenuta sul posto, di circa 100 euro.

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Angelo Amato

La sua presenza in spiaggia infatti questa mattina non è passata inosservata ed è lui stesso a spiegare quanto accaduto: «Ieri sera sono arrivato in spiaggia con l’intenzione di scattare delle foto per una mia pubblicazione e per il profilo Instagram. Avevo con me la tenda e dell’attrezzatura pesante e mi sono addentrato. Ad un certo punto però sono rimasto bloccato, erano le 22 e avendo previsto di passare la notte in spiaggia ho deciso che ci avrei pensato stamattina. Un ragazzo ha provato anche ad aiutarmi ad uscire perché mi ero arenato e le ruote affondavano, ma non ce l’abbiamo fatta, ora cercherò con alcuni amici di tirarla fuori. Non sapevo che non si poteva entrare in spiaggia, ho vissuto per anni in Tanzania, sono tornato dall’Australia e lì è la norma».

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Nel frattempo però è arrivata anche la polizia locale a ricordargli il divieto previsto dal codice della navigazione di accedere alle spiagge con veicoli a motore.

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foto Alessandro Panichelli

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foto Alessandro Panichelli

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Foto Alessandro Panichelli

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Foto Alessandro Panichelli

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Foto Alessandro Panichelli


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