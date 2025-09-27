Si conoscono per lavoro, diventano amici, poi lui inizia a farle stalking con messaggi a ripetizione: scatta il divieto di avvicinamento per un 49enne.

La donna, una 51enne residente in un piccolo comune dell’entroterra maceratese, nel 2023 avrebbe contattato il 49enne, un impiegato di Civitanova, per invitarlo a collaborare con lei in un club di viaggi. Lui aveva accettato e da lì tra i due sarebbe nata un’amicizia.

Poi il 49enne, dice l’accusa, avrebbe iniziato ad avere un atteggiamento ossessivo, con continue richieste alla donna di incontrarsi. Così la 51enne si è rivolta alla polizia. Il questore di Macerata, a maggio di quest’anno, ha disposto l’ammonimento.

Da lì, prosegue l’accusa, il 49enne avrebbe iniziato a tempestare la donna di messaggi su Whatsapp.

A quel punto la 51enne ha deciso di denunciare tutto ai carabinieri ed il gip Giovanni Manzoni del tribunale di Macerata ha disposto il divieto di avvicinamento.

Ieri l’uomo, difeso dall’avvocato Andrea Battilà, è comparso in aula per l’interrogatorio di garanzia, dove ha negato tutto. Ha raccontato al giudice che voleva continuare a vedere la donna solo per lavoro, non aveva intenzione di iniziare alcuna relazione con la 51enne.

(A. Lu.)