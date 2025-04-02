di Laura Boccanera

Doveva essere una giornata di svago e scoperta, ma il viaggio, per una classe della scuola media Annibal Caro di Civitanova, è finito prima di iniziare.

Un gruppo di studenti pronto a partire per l’attesa gita scolastica ha dovuto rinunciare all’escursione a causa di un imprevisto inatteso: l’autista del pullman è risultato positivo all’alcoltest durante un controllo dei carabinieri.

L’episodio è avvenuto questa mattina, poco prima della partenza. I militari hanno sottoposto il conducente al test con l’etilometro, rilevando un tasso alcolemico di 0,10 grammi per litro. Sebbene per un normale automobilista questo valore non rappresenti un’infrazione, per un conducente professionista la legge impone la tolleranza zero: chi è alla guida di un mezzo pubblico deve avere un tasso pari a zero grammi per litro. Inoltre da un controllo ulteriore sul veicolo il pullman aveva le gomme lisce.

La scoperta ha portato all’immediato stop della partenza. I carabinieri hanno effettuato di nuovo tre prove prima di non consentire la partenza, ma il risultato era sempre lo stesso.

L’autista ha garantito che non aveva bevuto, ma l’etilometro non ha lasciato dubbi sull’impossibilità per il conducente di mettersi alla guida. I militari hanno poi contattato la ditta del servizio di trasporti per verificare la possibilità di far partire i ragazzi con un altro mezzo, ma ormai era tardi e i docenti hanno riportato gli studenti in classe.