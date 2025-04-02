Gita studentesca annullata,
l’autista è positivo all’alcoltest
CIVITANOVA - Il controllo ha accertato che il conducente aveva un tasso alcolico di 0,10 grammi per litro (quindi al di sotto del normale limite di legge ma per un autista professionista dovrebbe essere zero)
di Laura Boccanera
Doveva essere una giornata di svago e scoperta, ma il viaggio, per una classe della scuola media Annibal Caro di Civitanova, è finito prima di iniziare.
Un gruppo di studenti pronto a partire per l’attesa gita scolastica ha dovuto rinunciare all’escursione a causa di un imprevisto inatteso: l’autista del pullman è risultato positivo all’alcoltest durante un controllo dei carabinieri.
L’episodio è avvenuto questa mattina, poco prima della partenza. I militari hanno sottoposto il conducente al test con l’etilometro, rilevando un tasso alcolemico di 0,10 grammi per litro. Sebbene per un normale automobilista questo valore non rappresenti un’infrazione, per un conducente professionista la legge impone la tolleranza zero: chi è alla guida di un mezzo pubblico deve avere un tasso pari a zero grammi per litro. Inoltre da un controllo ulteriore sul veicolo il pullman aveva le gomme lisce.
La scoperta ha portato all’immediato stop della partenza. I carabinieri hanno effettuato di nuovo tre prove prima di non consentire la partenza, ma il risultato era sempre lo stesso.
L’autista ha garantito che non aveva bevuto, ma l’etilometro non ha lasciato dubbi sull’impossibilità per il conducente di mettersi alla guida. I militari hanno poi contattato la ditta del servizio di trasporti per verificare la possibilità di far partire i ragazzi con un altro mezzo, ma ormai era tardi e i docenti hanno riportato gli studenti in classe.
Diciamo che i carabinieri..di fronte al test che cmq segnalava una eccedenza non legale..anche se magari pure loro propendevano per la tesi che magari avesse usato un colluttorio..hanno cmq messo in atto quello che la legge prevede…e senza dubbio tutelato al 100% 50 ragazzi..senza magari poi averli avuti sulla coscienza..
Quindi.. si sta parlando del nulla..La legge è legge..magari ci poteva stare attenti quello che l’ha tanto voluta in questi termini…
La mia opinione è che per una cosa di questo genere, associato al discorso delle gomme lisce della autobus, è necessario un provvedimento immediato di carcerazione, dell’autista e del proprietario dell’autobus. La vita è la vita, la vita dei bambini vale ancora di più della vita