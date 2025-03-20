di Luca Patrassi

L’aria di Macerata porta bene agli esponenti della Lega. Dopo l’ex deputato treiese Tullio Patassini c’è ora la notizia che ha trovato la sua collocazione professionale il commissario provinciale dei salviniani Mauro Lucentini. Lucentini – già consigliere regionale e onorevole dal 2020 al 2022, non rieletto nelle elezioni del 2022 – è il nuovo funzionario delle relazioni istituzionali di Ferrovie dello Stato.

«Nessun incarico, ho vinto un concorso» ha confidato il politico veregrense ai suoi colleghi di partito. Dallo scorso mese di gennaio Mauro Lucentini è stato assunto a tempo indeterminato come funzionario dalle Ferrovie dello Stato, dovra occuparsi, come specialista, dei rapporti istituzionali del gruppo per un compenso annuo lordo di circa 75 mila euro. Alla richiesta di informazioni, come pubblicato oggi da Il Fatto Quotidiano, il gruppo Ferrovie dello Stato ha spiegato che si è trattato di una “selezione rigorosa”, frutto di un passaggio prima tra le risorse interne e poi per il tramite della banca data interna che contiene 40mila cv.

Infine la selezione finale di sette profili e la scelta caduta sul commissario provinciale della Lega di Macerata Mauro Lucentini che, nonostante l’immaginabile soddisfazione per aver superato una selezione così vasta, non ha ufficializzato il suo nuovo ruolo nemmeno con un post social.

La proverbiale ritrosia del marchigiano, peraltro Lucentini in versione Fs segue il percorso di un altro ex deputato leghista come Tullio Patassini che, non candidato allo scorso turno elettorale, era stato subito opzionato per non far disperdere il suo patrimonio di conoscenze e nel 2023 era stato nominato (con relativa retribuzione) onsulente del dipartimento per la programmazione economica alla presidenza del Consiglio dei ministri, un incarico da 50mila euro all’anno, poi consigliere in commissione attività produttive per il deputato leghista Alberto Gusmeroli di Varese e presidente del collegio sindacale dell’Acquirente unica (società pubblica che compra energia elettrica per gli utenti del mercato tutelato). Prima Patassini, poi Lucentini. Si attende il proverbiale terzo del “non c’è due senza tre”.