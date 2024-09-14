Prelievi e analisi senza prenotazione

Prelievi e analisi senza prenotazioni da lunedì a Cingoli. Il servizio sarà attivo ogni giorno, dal lunedì al sabato, dalle 7,30 alle 9 al centro prelievi. Un servizio utile per rispondere al meglio alle esigenze della popolazione, specie delle persone fragili e con difficoltà a spostarsi. Si potranno eseguire senza prenotazione tutte le prestazioni di laboratorio (come emocromo, elettroforesi, esame delle urine) presentando l’impegnativa del medico o del pediatra.

«Stiamo attuando il Piano socio sanitario regionale – spiega il vice presidente regionale e assessore alla Sanità Filippo Saltamartini – che prevede di garantire servizi di prossimità soprattutto nelle aree più disagiate dell’entroterra, come quelle colpite dal sisma del 2016, sgravando nel contempo i pronto soccorso degli ospedali di Fabriano, Jesi, Macerata e Camerino e degli altri ospedali di primo livello dalle richieste dei cittadini che accedono con codici bianchi e verdi. Nel caso dell’ospedale di base di Cingoli, dopo la sostituzione della Tac e l’implementazione di nuovo personale, questo è il primo servizio che tende a riportare all’efficienza una struttura importante che serve la comunità montana del San Vicino con i cittadini del bacino di Cingoli, Apiro, Poggio San Vicino, Staffolo, Cupramontana e Filottrano».