Tutto pronto per la settima edizione di Fiastra Fantasy, il festival che trasformerà il castello Magalotti di Fiastra in un mondo fatato, dove vivere avventure e battaglie tra orchi ed elfi, tra nani ed eroi. Sabato 7 e domenica 8 settembre, il suggestivo scenario del Castello Magalotti sarà ammantato di magia e permetterà a chiunque di vivere un’avventura unica, vestendo i panni di mitici personaggi. Tante le attività che animeranno la due giorni del festival, giunto alla sue settima edizione: ci saranno laboratori, avventure immersive, corsi di scrittura, mercati, giochi, gare per cosplayer, cavalcate e molto altro ancora.

La grande novità dell’edizione 2024 è rappresentata dalla musica dei Brutti di Fosco, band marchigiana, del panorama alternativo della Celtic music, che torna sul colle di San Paolo dopo 5 anni. Per le due sere del festival sarà attivo il servizio navetta per raggiungere il Castello Magalotti. «Ci aspettiamo un’affluenza importante per quello che, ormai, è diventato l’evento più atteso dell’estate fiastrana – è l’auspicio del sindaco, Giancarlo Ricottini – al pari dei tradizionali fuochi di San Lorenzo, ad agosto. Siamo contenti di questa manifestazione, che vede l’impegno di tutta la comunità per le settimane che la precedono, che nasce dalla collaborazione del Comune di Fiastra con Keemar – Le Markee Fantastiche e con la fondamentale partecipazione delle associazioni RicostruiAMO Fiastra, ASD Aquila e del Centro di Educazione Ambientale “Valle del Fiastrone”. Quest’anno – conclude il primo cittadino – sono state aggiunte tante novità e attività che divertiranno tutti, grandi e piccoli. Siamo certi della riuscita di questa edizione e della qualità del format di questo festival, ormai consolidato nel tempo».