Il motoclub Riders Douhet di Potenza Picena ancora una volta in campo per una mission benefica: con la 6° edizione del Vintage motorcycle festival, in programma 7 e 8 settembre, torna a raccogliere fondi stavolta destinati al Centro protesi Vigoroso di Budrio per gli invalidi vittime di incidenti stradali. La due giorni, tra biker, musica e buon cibo dove trova spazio anche e soprattutto la generosità, si terrà nella nuova sede dei Riders Douhet (ex Baxter) in via Monte Coriolano 5, a Porto Potenza. Dopo le raccolte fondi delle precedenti edizioni destinate – solo per citarne alcune – al comune terremotato di Caldarola, alla scuola elementare e all’Anfass di Potenza Picena, il motoraduno 2024 è realizzato in collaborazione con l’associazione Riders4Riders, la onlus fondata nel 2010 da piloti e appassionati delle due ruote con la finalità di raccogliere fondi per assistere riders gravemente infortunati e di sostenere la ricerca per la cura delle mielolesioni.

L’intero ricavato del Vintage motorcycle festival del prossimo fine settimana andrà al Centro protesi Inal di Budrio, una struttura articolata e complessa nella quale vengono applicate le più aggiornate conoscenze nel capo dell’ortopedia tecnica e dove, realtà unica in Italia, viene ricostruito il quadro funzionale e psico-sociale dell’infortunato. «Il nostro è un gruppo di bikers con una mission solidale – spiega il presidente dei Riders Douhet Antonio Tarica -. E’ nato sette anni fa per dare aiuto e negli anni cresce sempre di più: siamo arrivati a 67 motociclisti. Il nome del gruppo è stato scelto perchè nel 2017, quando ci siamo costituiti, si parlava molto dei riders che spesso lavorano senza alcun tipo di previdenza sociale. Doueht arriva invece dal cognome del generale Giulio Douhet, della divisione dell’Aeronautica italiana, un motociclista appassionato che girava per le colline potentine. Quest’anno – prosegue Tarica – colpiti dal numero di persone affette da disabilità a seguito di incidenti stradali avvenuti non solo in moto, ma anche in auto e in bicicletta, abbiamo deciso di metterci in contatto con l’associazione Riders4Riders e di donare l’intero ricavato all’ospedale di Budrio». L’evento ha ottenuto il patrocinio del comune di Potenza Picena: «Ringraziamo la sindaca Noemi Tartabini che ha sempre creduto in noi e ha sostenuto ogni nostra iniziativa», conclude il presidente.

(fra. mar.)