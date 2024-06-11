«Quando ho lasciato il Santo Stefano ho pianto, ma non perché tornavo a casa, perché ho trovato persone piene di umanità». Damiano Fioretti, reduce da un intervento all’anca e alla successiva riabilitazione spende parole di apprezzamento e stima per il personale della struttura riabilitativa di Porto Potenza. «Dopo 3 settimane vissute all’interno della struttura di riabilitazione Santo Stefano di Porto Potenza, non posso che esprimere il mio grazie a tutti – racconta Damiano Fioretti – ho trovato medici, infermieri, fisioterapisti e tutto il personale di grande professionalità, competenza, attenzione verso di me e verso tutti i pazienti ricoverati con me. Mi sono commosso il giorno in cui sono uscito, non perché tornavo a casa, ma perché ho trovato nel personale una parola che purtroppo si è persa nel nostro vocabolario: umanità. E’ questo che vorrei che tutti sapessero. Al Santo Stefano non si trovano solo professionalità e competenza, ma l’umanità. Il sorriso di tutti, la dolcezza con cui sono stato trattato, l’impegno, la fatica di tutti sono stati il segno distintivo e sempre con il sorriso. Proprio questo sorriso e l’umanità sono stati la forza che mi hanno permesso un recupero ancora più veloce. Grazie a tutti di cuore perché mi avete fatto sentire a “casa”».