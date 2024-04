Tamponamento lungo la superstrada, traffico in tilt e un ferito lieve. L’incidente si è verificato poco prima delle 15 a ridosso dello svincolo di Corridonia, andando in direzione monti. Resta ancora da chiarire l’esatta dinamica dello schianto. Sono tre le auto coinvolte nell’incidente. Si è trattato, stando a quanto ricostruito, di un tamponamento che ha coinvolto tre vetture. Scattato l’allarme, sul posto sono arrivati 118, vigili del fuoco e due pattuglie della polizia stradale da Civitanova, una per rilievi e l’altra per occuparsi di regolare il traffico. Una delle persone a bordo delle auto coinvolte nel tamponamento è stata portata in ospedale con ferite lievi.



Si sono formate lunghe code nel tratto dell’incidente. Problemi al traffico nella zona che sono stati ingrossati anche dalla maxi fuga di gas che si è verificata a Piediripa di Macerata con i vigili del fuoco e i tecnici dell’Italgas che sono al lavoro dalle 12 di oggi per risolvere il problema. A causa dell’intervento alcune strade, tra cui via Cluentina, sono state chiuse.



(Ultimo aggiornamento alle 17)